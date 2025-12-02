Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Centro de salud de Huéscar, en el Nordeste de la provincia de Granada. José Utrera García

El SAS achaca la falta de médicos en Nordeste a retrasos en los trámites de contratación

CSIF denuncia consultas cerradas en Huéscar y ausencia de personal en Galera y Orce | Los profesionales de Urgencias del hospital de Motril también exigen más recursos y valoran ir a la huelga

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:23

Comenta

Los médicos de la provincia de Granada no pueden más. No dan abasto ni en Nordeste ni en la Costa Tropical. Mientras unos, doctores de ... atención primaria, se desviven para llevar la asistencia sanitaria a cada rincón de difícil cobertura, otros, facultativos de Urgencias del hospital de Motril, valoran ir a la huelga. Sus reivindicaciones vienen de lejos y, en ambos casos, reclaman que se contrate personal de larga duración para que la atención sea de calidad.

