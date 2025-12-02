El SAS achaca la falta de médicos en Nordeste a retrasos en los trámites de contratación

Los médicos de la provincia de Granada no pueden más. No dan abasto ni en Nordeste ni en la Costa Tropical. Mientras unos, doctores de ... atención primaria, se desviven para llevar la asistencia sanitaria a cada rincón de difícil cobertura, otros, facultativos de Urgencias del hospital de Motril, valoran ir a la huelga. Sus reivindicaciones vienen de lejos y, en ambos casos, reclaman que se contrate personal de larga duración para que la atención sea de calidad.

En la zona Nordeste de Granada, que se caracteriza por el difícil acceso a muchos de sus pueblos, los profesionales de atención primaria pasan sus días metidos en el coche conduciendo de un punto a otro. En el centro de salud de Huéscar, faltan recursos humanos. Hay siete consultas habilitadas, pero solo tres están funcionando, según ha confirmado CSIF Granada a este medio.

Los tres médicos en activo redistribuyen las tareas, las agendas se saturan y se producen retrasos en la asistencia. Además, no pasan consulta únicamente a los vecinos de Huéscar, sino también a los de Galera y Orce, que no tienen médico. Hasta allí se desplazan en su propio coche; el SAS les paga dispersión geográfica.

«No pueden más; trabajan con falta de recursos, de planificación y de ausencia de refuerzos para cubrir la demanda asistencial diaria», denuncia la responsable de Sanidad de CSIF Granada, Matilde Núñez. Este sindicato prevé que la situación empeore con la llegada del frío y el aumento de los virus respiratorios. Con más del 50% de la plantilla sin cubrir, el centro de salud de Huéscar asiste a más de 9.500 habitantes.

Según el gerente del AGS Nordeste, Pedro Ruiz, los huecos vacíos se deben a una baja paternal, una jubilación y unas vacaciones. «Esperamos tenerlos a todos si se dan prisa en Extranjería y en el Colegio de Médicos de Granada para colegiarse, pues ayer por la mañana la médico preparada para irse a Huéscar aún no estaba colegiada y debería estarlo desde la semana pasada«, ha trasladado a IDEAL.

Ruido en la Costa Tropical

En la Costa Tropical, los médicos de Urgencias del hospital Santa Ana de Motril están haciendo ruido. Estudian ir a la huelga. «La quieren convocar los que quedan. Hoy hay tres médicos menos que en verano. Falta personal. La plantilla es de 24 puestos y hay cubiertos 15. Para que funcionara bien, necesitaríamos 28», calcula Baha Amini, del Sindicato Médico de Granada.

Según ella, estos profesionales hacen guardias de 24 horas cada cuatro o cinco días y ven a 250 pacientes diarios. Están «muy saturados», por eso han decidido asesorarse con abogados para ver cómo pueden convocar una huelga. «Al ser tan pocos, ellos ya son los servicios mínimos así que no tienen derecho realmente a dejar su puesto de trabajo para manifestarse». Los médicos especialistas pueden echar una mano en Urgencias de forma puntual, pero eso «no soluciona nada».

«Han salido cuatro contratos hace poco, pero si no mejora la calidad de vida, si no tiene ventajas, si a la vez sacan opciones en el Virgen de las Nieves y en el San Cecilio… nadie los quiere», expresan desde Simeg. Es un tema que también preocupa a CSIF, que critica que los fines de semana haya «solo cuatro médicos en un centro preparado para funcionar con cinco y un pediatra».

En este contexto, el Área de Gestión Sanitaria Sur ha afirmado no tener «constancia ni comunicación alguna» sobre una posible huelga de los médicos de Urgencias del hospital Santa Ana. No obstante, ha destacado un «aumento progresivo de plazas presupuestarias de facultativos en el último año, para dejar de hacer contratos eventuales y que se conviertan en plazas interinas de larga duración y/o titulares» y ha señalado que la semana pasada, precisamente, se autorizaron tres nuevos puestos.