Una sartén desatendida da un gran susto a una familia en la Chana

El pasado martes, a las 18.50 horas, una llamada al Servicio de Emergencias de Granada alertó de un incendio. El aviso lo hicieron los ... hijos de una familia a la que se le estaba quemando la cocina, en la primera planta de un bloque en la calle Circunvalación Encina. «Fue un susto. De repente dejamos la cocina sin atender unos momentos y la sartén prendió los papeles de cocina, y todo eso hizo una humareda que llegaba hasta el techo de madera que también se estropeó un poco», explica el padre. La fachada de la vivienda no mostró señales de fuego, ya que apenas duró unos minutos.

Los afectados son una familia joven con dos menores. Por la inhalación de humo, a uno de los pequeños le midieron la presión cuando llegaron los efectivos de Emergencias Sanitarias, pero la mayor afectada fue la madre, a la que le tuvieron que trasladar al hospital Virgen de las Nieves. «Ella está bien, estuvieron una hora dándole oxígeno, pero ya ha vuelto a casa. Gracias a Dios que estamos todos bien», señala el hombre.

Todo en orden

Se movilizaron a los Bomberos, a la Policía Nacional y a la Policía Local, quienes revisaron la casa y, tras concluir que estaba todo bien, dieron el permiso para que la familia pudiera regresar. «El fuego terminó antes de que llegaran. En cuanto vi que estaba echando humo, como no quería lanzarle agua directamente, le puse una manta mojada encima hasta que se apagó», aclara el padre.

«A mí me pilló en el balcón. Vi un humo que subía desde ese primer piso, a varias personas que se juntaron para ver qué pasaba y a los bomberos subiendo con mascarillas. Algo dijeron de que había sido por una sartén que no atendieron, yo digo que es que esas cosas no puedes tomarlas a la ligera», opina Maruja, una vecina del edificio de enfrente.

«El humo subió a mi piso»

Varios negocios cercanos presenciaron el bullicio, pero la atención se concentró sobre todo en los que estaban en la esquina entre la calle Circunvalación Encina y la avenida de Andalucía. «Ya han habido otros incendios en este bloque. Yo, que he sido de los primeros en mudarse a estos edificios, he visto tres contando con este. Ayer me saltaron las alarmas porque el humo subió a mi piso, pero no se me quemó nada. No ha sido de las veces que más personas había en el rellano, este ha sido más bien pequeño», dice Manuel Martín, residente en el piso superior al de la familia afectada.