Emilio Calatayud, junto a la surfista Sarah Almagro. C. M.

Sarah Almagro, una surfista sin pies ni manos en la cresta de la ola

La malagueña, estrella mundial del deporte adaptado, ofrece en Granada una lección de vida en una conferencia presentada por el exjuez Emilio Calatayud

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Sarah Almagro perdió los pies y las manos con 18 años, pero ya ha vuelto a dominar el arte de hacer la peseta. No tiene ... el dedo corazón –ni ningún otro–, pero eso no le impide trazar peinetas con una desafiante elegancia. Puede parecer un detalle menor, pero ella lo lleva a gala. El hecho de realizar ese gesto es la demostración de que vuelve a ser aquella Sarah que llegó a estar muerta seis veces y resucitó a la séptima.

