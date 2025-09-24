Santo Domingo lanza un SOS tras un desprendimiento en la cúpula

Santo Domingo es uno de los grandes templos de Granada. Fundado por los Reyes Católicos, en su interior se conservan tesoros patrimoniales de primer orden, ... como retablos del XVIII o imágenes de la Escuela Granadina del círculo de Mora, entre otras. Todas estas joyas están en riesgo por la mala situación en la que se encuentra la iglesia, que en diciembre pasado se evidenció con la caída de cascotes de la cúpula.

Según advierten feligreses con los que este periódico ha podido contactar, el templo, protegido como bien de interés cultural desde finales de los 90, requiere de una intervención integral para revertir los problemas de filtraciones que padece desde hace siglos. «La situación viene de lejos», asegura Pablo González, buen conocedor de los entresijos de la iglesia.

Como recuerda, desde que se completó su construcción, ya hace más de tres siglos, el inmueble no se ha intervenido en profundidad. Sí se tocaron las cubiertas y parte de la cúpula hace algo más de una década precisamente para solventar las humedades que estaban calando los muros y que están detrás de la pérdida de parte de los frescos de la capilla del Señor de la Humildad. La restauración, de más de 150.000 euros, fue abonada a pulmón por la parroquia y las cofradías que la habitan, tres hermandades penitencia y una de gloria que están entre las más señeras de la ciudad.

El párroco, Fray Antonio, alertó a todas las administraciones, que se presentaron en la iglesia para conocer de primera mano lo sucedido

La obra, si bien estabilizó la situación, no solventó todos los problemas que arrastra el templo de siglos. En diciembre del año pasado, apenas un mes de que se pagara la última factura del préstamo que financió la restauración de hace una década, se advirtió el desprendimiento de parte de la decoración de la cúpula. «Los cascotes cayeron de una altura de 27 metros. Afortunadamente sucedió cuando el templo estaba cerrado, por lo que no hubo que lamentar víctimas», cuenta un feligrés.

El párroco, Fray Antonio, alertó a todas las administraciones, que se presentaron en la iglesia para conocer de primera mano lo sucedido. Con carácter de urgencia, se actuó para colocar una malla protectora bajo el tambor de la cúpula, lo que permitió que las hermandades realizaran estación de penitencia desde Santo Domingo la pasada Semana Santa.

Aunque la estructura no está en riesgo, sí los están las decoraciones de la iglesia, que siguen afectadas por filtraciones

La situación, sin embargo, está lejos de solucionarse. Como reconocen las personas consultadas por este periódico, aunque la estructura no está en riesgo, sí los están las decoraciones de la iglesia, que siguen afectadas por filtraciones. «El problema, que probablemente sea fruto del deterioro previo, no está solucionado», confiesa González.

Hace pocos días, la comisión de Cultura validó la intervención de urgencia que se efectuó tras la caída de cascotes. Según detallan desde el Ayuntamiento, con el que este periódico ha contactado, el expediente ahora aprobado ya revela movimientos en torno a la iglesia. «Recoge que tiene que hacerse un proyecto de conservación, tras lo cual tiene que venir la intervención, que debe aprobar nuestro área de Licencias y la comisión de Cultura de la Junta», explican.

Desconcierto

A la espera de lo que suceda, la incertidumbre entre los feligreses es notoria. Como recuerdan, una actuación de ese calado requiere fondos importantes que ni la parroquia ni las cofradías están en disposición de abonar. «No pueden siquiera acceder a las ayudas de la Junta porque requeriría pusieran el dinero antes, algo para lo que no tienen capacidad», señala González.

Mientras tanto, el templo de Santo Domingo, uno de los tesoros arquitectónicos y artísticos de Granada, una fundación real de los Reyes Católicos y el corazón cofrade de la capital, aguarda a que se tramite el arreglo definitivo y se aclare la cuestión de la financiación.