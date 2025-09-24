Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El párroco Fray Antonio muestra dos de las trozos que se han desprendido de la cúpula. Pepe Marín

Santo Domingo lanza un SOS tras un desprendimiento en la cúpula

Feligreses alertan de la mala situación del templo y del riesgo que existe sobre el patrimonio y reclaman fondos para una intervención integral

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:14

Santo Domingo es uno de los grandes templos de Granada. Fundado por los Reyes Católicos, en su interior se conservan tesoros patrimoniales de primer orden, ... como retablos del XVIII o imágenes de la Escuela Granadina del círculo de Mora, entre otras. Todas estas joyas están en riesgo por la mala situación en la que se encuentra la iglesia, que en diciembre pasado se evidenció con la caída de cascotes de la cúpula.

