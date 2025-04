Los sanitarios del distrito norte de Granada recuerdan que allí sufren espantadas de la luz a diario

Fue un 'déjà vu', algo ya visto, pero a lo bestia. El personal de los centros de Salud de Almanjáyar y Cartuja afrontaron el derrumbe ... eléctrico del pasado 28 de abril con la sabiduría y la templanza de quien ve llover sobre mojado. Es verdad que tuvieron que regresar al pasado y hacer las recetas con bolígrafo y letra de médico. El 80% de los 1.500 pacientes que atienden a diario tuvieron que irse por donde habían venido por culpa del apagón. «Unos se lo tomaron mejor y otros, peor, pero era lo que había», explica que una de las facultativas de Almanjáyar.

Pero también fue un regreso a un presente (y si nadie lo remedia, al futuro), el de los habitantes del distrito norte de Granada, que viven prácticamente a diario pendientes de las espantadas de la luz. Es una epidemia para la que no parece haber cura.

Nebulizadores

En este sentido, las plantillas al completo de los dos centros sanitarios de Almanjáyar y Cartuja han querido aprovechar que el desastre ha afectado a toda la población para recordar al resto de la ciudad la situación que soportan cientos sus vecinos y pacientes desde hace años.

No es que quieran regodearse con el mal del muchos. Al contrario. Su intención es señalar un problema que para ellos es habitual y les ocasiona importantes quebraderos de cabeza. Y lo que es todavía peor: que pone en peligro las vidas de los enfermos que dependen de la electricidad para, por ejemplo, poder respirar.

O los que están enganchados a los nebulizadores, unas máquinas que convierten los medicamentos líquidos en un vapor que se puede inhalar con más facilidad.

Son personas que, por lo general, padecen patologías crónicas que pueden verse agravadas cuando la corriente deja de fluir, una situación que en la zona norte se repite con una frecuencia desesperante. Cuando ocurre, una 'cuerda de presos de la tecnología' tiene que dirigirse a los hospitales para 'enchufarse' de nuevo a la vida.

Desplome

Lo normal es que ese desfile pacientes no se vea, pero no es por la oscuridad, es por que no se quiere mirar. Al menos eso es lo que aseguran los afectados y el personal sanitario que les atiende. Lo de estar constantemente caminando por el filo de la navaja no es nada saludable, en el amplio sentido de la expresión.

«Menos mal que el día del apagón no vino nadie que necesitase un electrocardiograma», se felicitan los médicos que prestan sus servicios en los barrios del norte de la ciudad, que son también los que sobrellevan los índices más altos de pobreza y desempleo.

El desplome del suministro eléctrico del pasado, y ya histórico, 28 de abril igualó a todos.