Así sanciona la Inspección por incumplir la prevención de riesgos laborales: 2.451 euros de media

En lo que va de año, según los datos aportados a IDEAL por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la provincia de Granada ... se han realizado 2.235 inspecciones en materia de prevención de riesgos laborales que se han traducido en 1.857 requerimientos para subsanar deficiencias. Esto es, la mayoría de las empresas visitadas pasaron esta 'ITV' en materia de seguridad laboral pero sí se quedaron con la obligación de corregir alguna cuestión.

Pero los inspectores también detectaron situaciones expresas de riesgo grave, que conllevaron una multa directa. En concreto, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, hasta el 19 de agosto, se han impuesto 251 sanciones a las empresas por importe total de 947.241 euros. Una factura que se acerca ya a la que pagaron las compañías infractoras en todo el pasado año 2024, cuando se detectaron 372 infracciones que les costaron un total de 1,2 millones de euros a las empresas granadinas. Teniendo en cuenta que el pasado año se realizaron un total de 3.360 inspecciones y que aún faltan cuatro meses para cerrar el año, las cifras de infracciones detectadas en 2025 probablemente superarán las del año anterior.

La Inspección actúa tanto en empresas donde ha tenido lugar un accidente laboral, independientemente de su gravedad, como en visitas preventivas sin siniestros previos, tanto por iniciativa propia como a raíz de denuncias de trabajadores, sindicatos o incluso de empresas de la competencia. Los inspectores analizan si las empresas han evaluado los riesgos laborales correctamente y si han implantado las medidas de prevención que exige la ley. La casuística es diversa, pero los principales fallos que se han traducido en multas para las empresas es la falta de formación e información de los trabajadores (45 multas en lo que va de año que suman 118.723 euros), así como los fallos en las escaleras, plataformas y aberturas, que han supuesto más de 100.000 euros concentrados en once sanciones.

Las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo, los fallos de vigilancia de la salud y el estado de las máquinas y equipos de trabajo son las piedras en las que más han tropezado las empresas sancionadas.