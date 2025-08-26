Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bomberos en la fábrica incendiada de Pinos Puente, donde la investigación en materia de prevención de riesgos laborales aún está abierta y no se ha concluido si hay responsabilidad. Ariel C. Rojas

Así sanciona la Inspección por incumplir la prevención de riesgos laborales: 2.451 euros de media

La falta de formación e información a los trabajadores, los fallos en las plataformas y escaleras y el estado de la maquinaria son las principales causas de las multas por parte de la Inspección

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 26 de agosto 2025, 23:21

En lo que va de año, según los datos aportados a IDEAL por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la provincia de Granada ... se han realizado 2.235 inspecciones en materia de prevención de riesgos laborales que se han traducido en 1.857 requerimientos para subsanar deficiencias. Esto es, la mayoría de las empresas visitadas pasaron esta 'ITV' en materia de seguridad laboral pero sí se quedaron con la obligación de corregir alguna cuestión.

