Exterior del centro de salud de Darro Ariel C. Rojas

Salud plantea la Casa de la Cultura de Darro como centro médico

Las goteras procedentes del piso de arriba, okupado desde hace un año, obligan a trasladar la atención a Purullena

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:23

El Área Sanitaria Distrito Nordeste estudia que la Casa de la Cultura de Darro acoja el servicio sanitario del pueblo. Su director, Pedro Ruíz, aseguró ... a IDEAL que analizan esta opción después de que este fin de semana la planta baja del consultorio haya vuelto a registrar goteras procedentes del piso de arriba, okupado desde hace un año.

