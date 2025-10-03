Salud investiga una intoxicación leve en un hospital de Granada

Una intoxicación alimentaria ha hecho saltar las alarmas en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada esta última semana. Al parecer, en el Clínico ... San Cecilio, una veintena de sanitarios han presentado síntomas leves propios de una gastroenteritis.

Según ha confirmado a IDEAL el propio hospital, todos ellos habrían trabajado el pasado sábado. «No obstante, ninguno de ellos ha requerido hospitalización y el funcionamiento de los servicios hospitalarios no se ha visto afectado en ningún momento», ha asegurado.

El Clínico San Cecilio también ha descartado que haya pacientes afectados por esta circunstancia. En cualquier caso, el hospital ha advertido que «desde el servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública se ha abierto una investigación para determinar las causas y el origen de esta intoxicación».