Salud adelantará la segunda dosis de la vacuna del sarampión si se produce un brote en Granada

La Junta de Andalucía cuenta con un protocolo de actuación frente a posibles epidemias de sarampión en la comunidad autónoma, donde el cómputo total de ... infectados asciende actualmente a 53. En algunos puntos, ya se han producido brotes, como en una guardería de Fuengirola (Málaga), por lo que se ha adelantado la administración de la segunda dosis de la vacuna para garantizar la protección, especialmente, de los más pequeños. Esta medida también se aplicará en Granada si se produce un brote en alguna localidad de la provincia, donde se han confirmado tres casos aislados en lo que va de 2025. Los expertos no descartan que el número de contagios siga creciendo dado el aumento a nivel mundial. Solo en el estado de Texas, se han registrado ya 500 infecciones.

En la provincia granadina, se han investigado otras sospechas, pero ninguna ha resultado positiva, según ha trasladado a IDEAL la delegación de la Consejería de Salud y Consumo. Si en un municipio del territorio saltaran las alarmas, la estrategia sería la siguiente: no esperar hasta los 3 años para completar oficialmente la inmunización y adelantar la segunda dosis a los 15 meses (la primera es a los 12). Asimismo, se completaría la vacunación en los contactos del enfermo que resulten «potencialmente susceptibles» y haciendo hincapié en los sanitarios.

Con respecto a la gestión del adelanto de la segunda dosis de la vacuna del sarampión, «aún no está definida, pero está claro que solo se hará en los municipios donde se produzca un brote, no ante casos aislados ni extendido a toda la provincia». De superar los 100.000 habitantes, se hará por zonas más pequeñas. Ante un caso sospechoso, se indica aislamiento respiratorio y usar mascarilla para evitar la transmisión. De producirse una eepidemia en un pueblo, se buscará a esas «personas susceptibles», como niños más grandes, adolescentes y jóvenes adultos, aunque «no hay necesidad de aislar los contactos ni de mantener una distancia de seguridad», ha explicado Salud.

Síntomas y complicaciones

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que se encuentra en la nariz y garganta de quienes se contagian. Según se recoge en el Plan Estratégico de Vacunaciones de la Junta de Andalucía (Andavac), la infección presenta habitualmente un cuadro de fiebre; erupción cutánea, y catarro intenso con conjuntivitis de una semana de duración, aproximadamente. Los síntomas suelen ser «aún más intensos» en adultos.

Asimismo, desde Andavac advierten que el sarampión provoca complicaciones con más frecuencia que otras infecciones infantiles habituales. Estas pueden resultar leves, como una otitis, laringitis o bronquitis, o ser más graves, como la neumonía o la encefalitis. No existe un tratamiento específico para superar el contagio. No obstante, la mortalidad en países desarrollados es de uno a tres casos por cada 3.000 afectados.

Quién debe vacunarse y cuándo

La vacuna que previene el sarampión también protege frente a la rubeola y la parotiditis (paperas). Es conocida como triple vírica y, según está establecido en el Plan de Vacunaciones de Andalucía, la primera dosis debe administrarse a los 12 meses de forma simultánea con la vacuna del meningococo ACWY. La segunda, sin embargo, está prevista a los 3 años junto con la vacuna de la varicela, aunque, como ya se ha explicado previamente, ante un brote de contagios en Granada se adelantaría a los 15 meses.

La cuestión es la siguiente. Según la Consejería de Salud, una persona está correctamente vacunada del sarampión si, a partir de los 3 años de edad, ha recibido al menos dos dosis de la triple vírica con un intervalo mínimo de cuatro semanas. Por el momento, en la provincia no se ha confirmado ningún brote de sarampión, por lo que el calendario de vacunación se mantiene intacto.

Aun así, cabe destacar que existe la vacunación «de rescate», que está dirigida a todas las personas menores de 65 años, preferentemente nacidas a partir de 1978. Si no han pasado el sarampión o no tienen certeza de haberlo pasado y si no están vacunadas con dos dosis o desconocen estarlo, a ellas también se les administrará una inyección de triple vírica.