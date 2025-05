Se salta un semáforo y su nerviosismo lo delata: acababa de robar un coche en un garaje de Granada

Pepe Moreno Granada Viernes, 23 de mayo 2025, 16:27 Comenta Compartir

Intentó escapar de la intuición policial con sus mentiras, pero en este caso no le sirvió para nada. La Policía Local de Granada ha detenido a un conocido delincuente con múltiples antecedentes y buscado por numerosos robos recientes en el interior de vehículos y garajes. El motivo es que conducía un coche que había sustraído de un garaje del distrito Ronda. Además, había intentado hacerse pasar por otra persona al entregar a los agentes un DNI que no era el suyo.

Una unidad de la Policía Local que patrullaba por la zona Norte observó que un conductor se saltaba un semáforo en rojo en un cruce. Los agentes aceleraron sus motos y le dieron el alto por la infracción que había cometido. «Tenía la mirada nerviosa. Al pedirle la documentación, entregó el DNI con las manos temblorosas», cuentan fuentes policiales.

Los agentes comprobaron que la persona que entregó el DNI no era la misma que aparecía en la foto, por lo que decidieron registrar el vehículo y realizar varias comprobaciones. Efectivamente, la identidad del conductor no correspondía con la del Documento Nacional de Identidad. No solo eso. El coche había sido robado de un garaje del distrito Ronda hacía dos noches. Así lo reflejaba la matrícula tras una denuncia interpuesta por el legítimo propietario.

Una vez en comisaria, la Policía Local pudo comprobar la verdadera identidad del ladrón, de 35 años de edad, que llevaba tiempo jugando al despiste con la justicia. Hasta hoy.