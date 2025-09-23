Cómo salir de promesa en la procesión de la Virgen de las Angustias La religiosidad popular es, sin duda, el alma de esta singular demostración de cariño de los granadinos. La tradición se apodera del desfile, donde no hay un protocolo riguroso que seguir.

Cada último domingo de septiembre, Granada se viste de gala para celebrar una de sus tradiciones más arraigadas: la procesión de la Virgen de las Angustias. Esta festividad se caracteriza por el gran número de fieles que la anteceden, formando un emotivo cortejo lleno de devoción. Los participantes, que pueden unirse sin necesidad de trámites , se movilizan en cumplimiento de promesas, agradecimientos o en busca de protección.

La religiosidad popular es, sin duda, el alma de esta singular demostración de cariño de los granadinos. La tradición se apodera del desfile, donde no hay un protocolo riguroso que seguir. Generalmente, el cortejo comienza a formarse en la plaza de Bibataubín, y los asistentes se colocan en orden de llegada, dirigiéndose hacia la Gran Vía. Este evento no solo es un acto religioso, sino que también representa una tradición familiar, ya que muchos granadinos participan porque acuden desde pequeños con sus padres o abuelos. La hermandad patronal organiza a los fieles que quieran asistir. El cortejo lo abrirá la Agrupación Musical María Santísima de la Cabeza - Exfiliana y tras ella la Cruz Parroquial abrirá el cortejo con su primera sección constituida por las promesas.

Aunque no existe una norma específica sobre la vestimenta, el domingo de la Virgen se convierte en una jornada especial en la que es común estrenar la ropa otoñal, -el granadino «saquito» comienza a poblar las calles de la ciudad. Las promesas de los fieles suelen incluir la ofrenda de una vela, preferentemente de cera de procesión o litúrgica, que garantiza una mayor duración en comparación con las velas convencionales. Además, la presencia de vendedores ambulantes que ofrecen estos productos es habitual.

Para facilitar la participación de los devotos, la cofradía ha modificado los horarios de la procesión. Este año, aquellos que deseen portar una vela deberán presentarse al rededor de las 15:30 horas en las inmediaciones de la cabecera de la procesión, que estará en la plaza de Mariana Pineda a las 16:00. La Basílica abrirá sus puertas a las 16:30, y se estima que el regreso del cortejo tendrá lugar alrededor de las 22:30.

La Virgen de las Angustias recorrerá algunas de las vías más emblemáticas del centro de Granada, incluyendo Ganivet, Reyes Católicos, Gran Vía, Plaza Pasiegas y Puerta Real. Como novedad desde el año pasado, la Catedral también abrirá sus puertas para que el cortejo pueda ingresar en su interior, replicando la práctica de la Semana Santa. El cortejo saldrá de la Catedral formado con todos los fieles, hermanos, cofradías e instituciones que quieran acompañar a la Virgen hasta la Basílica