Saavedra: «¿Por qué Granada fue la última provincia en recuperar la luz durante el apagón?»

El PP ha criticado la gestión del Gobierno central durante el apagón eléctrico que afectó a España el pasado lunes, y que dejó a cerca de un millón de granadinos sin un suministro que nuestra provincia fue la última en recuperar. El secretario general del PP en la provincia, Jorge Saavedra, ha afirmado en rueda de prensa que el Ejecutivo de Sánchez «fracasó estrepitosamente en su respuesta ante una crisis que pone de manifiesto el déficit estructural de infraestructuras eléctricas en nuestra provincia».

A este respecto, Saavedra se ha preguntado «si el Delegado del Gobierno de Sánchez, Pedro Fernández, y el subdelegado, José Antonio Montilla, van a dar la cara y exigir las inversiones urgentes que Granada necesita o se esconderán como siempre que hay que reclamar lo que es justo para nuestra provincia».

«Tardaron seis horas en aparecer públicamente y aún hoy seguimos sin conocer toda la verdad», ha manifestado Saavedra, quien ha lamentado la falta de transparencia del Gobierno, que todavía no ha asumido responsabilidades. «El Gobierno de Sánchez trata de desviar la atención porque tiene una responsabilidad directa en el colapso del sistema».

Granada, una de las provincias más afectadas, fue la que más tiempo tardó en recuperar el suministro. Para Saavedra, esta situación ha dejado al descubierto la «grave falta de inversión en infraestructuras energéticas por parte del Ejecutivo central y sus consecuencias negativas en el desarrollo económico, el empleo y la dificultad para fijar población en nuestras comarcas».

«No es aceptable, por poner un ejemplo, que los vecinos de la comarca de Baza recuperaran la normalidad 23 horas después del apagón cuando otras provincias tenían suministro la tarde del mismo 28 de abril», ha denunciado el secretario general. «La luz volvió a la capital cerca de las 5 de la mañana, y todavía más tarde en municipios como Guadix o Dúrcal»

«La falta de inversión nos hace más vulnerables», ha asegurado Saavedra, que ha reclamado explicaciones a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz. «En lugar de confrontar con la Junta de Andalucía, María Jesús Montero debería dedicarse a trabajar para que Andalucía reciba las inversiones necesarias en infraestructuras energéticas», ha declarado.

El dirigente popular ha contrapuesto esta actitud con la actuación de la Junta de Andalucía en esta crisis. «El Gobierno de Juanma Moreno ha gestionado esta situación con responsabilidad, dentro de sus competencias, sin ocultar información ni generar incertidumbre».

«Exigimos a Sánchez que ofrezca explicaciones para que este apagón energético e informativo no vuelva a repetirse nunca», ha señalado. «El único interés del Gobierno es alimentar teorías conspirativas para distraer a la opinión pública: lo importante ahora no es hacer perder el tiempo a los españoles, lo único urgente saber la verdad y que no volvamos a vivir las lamentables imágenes del 28 de abril».