Saavedra exige al Gobierno actuar ante el caos ferroviario en Granada: «¿Qué más tiene que pasar?» El secretario general del PP de Granada pide responsabilidades y sepregunta dónde están los dirigentes granadinos del Gobierno de España

Ideal Domingo, 31 de agosto 2025, 11:59

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha lamentado las nuevas incidencias registradas en la conexión ferroviaria entre Madrid y Granada durante este fin de semana en plena operación retorno que han afectado a más de una veintena de viajes en toda Andalucía. Saavedra ha denunciado que «no se trata de un hecho aislado, sino de una tónica que se repite semana tras semana», lo que, a su juicio, evidencia la «dejadez y la falta de compromiso del Gobierno de España con Granada».

«Este fin de semana de nuevo hemos vuelto a padecer las consecuencias de una nefasta gestión en el ferrocarril por parte del Partido Socialista. ¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno de España y el Partido Socialista tomen alguna medida y solución en el caos ferroviario que está sufriendo la provincia de Granada?», se ha preguntado el dirigente popular.

Saavedra ha subrayado que la situación es «insostenible» y ha exigido que alguien del Gobierno de Pedro Sánchez «asuma responsabilidades de inmediato». «A las ya de por sí escasas conexiones ferroviarias que sufre Granada, se suman las continuas incidencias, retrasos y cancelaciones. Estamos hablando de un servicio fundamental, no solo para los granadinos, sino para el desarrollo económico y el turismo en nuestra tierra que se ve gravemente perjudicado», ha añadido.

El dirigente popular ha censurado además el silencio de los representantes socialistas de la provincia: «Nos seguimos preguntando dónde están los dirigentes granadinos del Gobierno de España. ¿Es que no les duele Granada? ¿Es que no tienen nada que decir? Resulta incomprensible que permanezcan callados mientras la provincia sufre esta situación cada vez más recurrente».

En este sentido, Saavedra ha invitado al PSOE de Granada a «romper el silencio que incomoda ya en sus propias filas» y a posicionarse claramente en defensa de los intereses de los granadinos. «Granada no puede seguir recibiendo un trato indignante en materia ferroviaria. Es urgente que el Gobierno actúe y aporte soluciones de manera inmediata», ha concluido.