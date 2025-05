Ruz aboga por recuperar las calles en su proyecto para liderar el PSOE de la capital

Recuperar las calles y ofrecer soluciones a los granadinos desde la justicia social. Son los dos ejes sobre los que construirá su proyecto Raquel Ruz ... para ocupar la secretaría general del PSOE de la capital. La dirigente, que se desempeña en la actualidad como concejala del Ayuntamiento, ha presentado oficialmente su candidatura este miércoles en un acto en la sede de la formación en la calle Sederos.

Acompañada por Eduardo Castillo y otras figuras del partido a nivel municipal, como el exdelegado de Cultura Pablo Benzal y la hasta ahora secretaria de Educación y Universidad del PSOE de Granada Beatriz Ruiz Quintela, la socialista ha confirmado su aspiración al liderazgo de una formación «que será realmente lo que quiera que sea la militancia». La afiliación, a la que este mismo martes adelantó su candidatura en un acto en la sede del Zaidín, ha tenido una constante presencia en su intervención, que ha girado sobre la necesidad de que exista un «debate sincero y transparente» con el objetivo de «aportar ideas a nuestra sociedad».

Ruz ha recordado su trayectoria en el Consistorio, donde encadena cuatro mandatos como edil socialista y ha llevado la gestión de áreas clave como Economía, Movilidad y Seguridad Ciudadana, como aval político, pero también ha puesto sobre la mesa su experiencia en el asociacionismo granadino en su etapa como presidenta de Centro Comercial Abierto y como vicepresidenta de la Cámara de Comercio.

La candidata ha hecho un diagnóstico de la situación actual del partido, con aciertos y errores sobre los que hay que «reflexionar». Según ha manifestado, la justicia social o la igualdad serán banderas de un proyecto que va a mantener la apuesta por la ciencia y la cultura como motores de cambio para Granada, cuestiones que han sido ejes de acción de los socialistas en la última década. Ruz, no obstante, también ha reconocido que al PSOE de la capital le falta calle y presencia en los colectivos, aspectos en los que quiere poner el acento si es elegida por la militancia.

La dirigente no ha esquivado ninguna pregunta. Entre otras cuestiones, ha explicado que su lista aún no está cerrada, pero sí ha confirmado que cuenta con importantes apoyos que se han visibilizado tanto en el acto del Zaidín como en el celebrado este miércoles. Sobre la posibilidad de integrar a otras figuras del PSOE de la capital cuyos nombres sobrevuelan como posibles candidatos, Ruz no ha cerrado la puerta y ha insistido en que su proyecto es «abierto y transversal».

La socialista ha reconocido su interés por ser candidata en las próximas elecciones municipales, aunque ha recordado que se trata de una cuestión que no es la que ahora se está abordando. «Me presentaré, claro que sí», ha afirmado antes de recordar que «faltan dos años» e insistir en que estará «donde diga la militancia». «Si soy yo, estaré con ilusión y con ganas, y si es otra persona, estaré a su lado ayudando, arrimando el hombro y trabajando», ha añadido.

Por ahora, la de Ruz es la primera de las candidaturas que se presentan tras la apertura del periodo de inscripción. El plazo se cierra el 23 de mayo, un día antes de que la asamblea del PSOE de la capital decida sobre el liderazgo para los próximos años.