Rufián regala a Broncano aceite de oliva de Jaén La Revuelta

Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano

El político catalán regaló al presentador aceite de oliva de Jaén como homenaje a sus antepasados

C. Álvarez

Martes, 21 de octubre 2025, 09:56

Comenta

«Me siento muy orgulloso de que mis abuelos huyeran de Jaén y Granada hace cincuenta, sesenta años, para ir a Cataluña, a un barrio de Santa Coloma de Gramanet, podían haber ido a un barrio de Madrid o Bilbao, me da igual, para vivir, para subsistir. ¿Saben de qué huían mis abuelos? de los señoritos que probablemente hoy les votan a ustedes, sus descendientes. Así que me siento muy orgulloso«, dijo Gabriél Rufián hace unos años en el Congreso de los Diputados.

El político catalán fue ayer uno de los invitados a La Revuelta de David Broncano y también allí habló de sus orígenes andaluces, divididos entre las provincias de Jaén y Granada. Fue cuando entregó a Broncano uno de los regalos que le había llevado, una botella de aceite de oliva virgen extra de Jaén.

«Yo soy de la parte más de Granada», señaló Rufián, que recordó que la familia de su padre es de Jaén, de la Bobadilla, de la «parte sur, de la zona de Martos, Alcaudete...». Broncano, entonces, apuntó que esta es «otra cosa en común que tenemos: los dos de Jaén y ninguno habla muy bien catalán», un comentario que provocó las risas del político.

Y es que los padres de Gabriel Rufián, Juan y María, son andaluces que emigraron de su tierra en busca de un futuro mejor. El padre es natural de Bobadilla (Jaén), agricultor, que emigró son su mujer María, nacida en Turón (en la Alpujarra de Granada), y sus cuatro hijos en los años 40. En Bobadilla sigue buena parte de descendientes de segundo grado de la familia del diputado de ERC.

