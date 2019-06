Rosa Díez: «Vox no es inconstitucional, ni de extrema derecha» Rosa Díez, junto a Eduardo Peralta / ALFREDO AGUILAR La fundadora de UPyD sale de detrás de la pantalla de la red social y repasa la actualidad política desde el hundimiento de su partido, la formación de un nuevo gobierno y la irrupción de Vox PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Jueves, 13 junio 2019, 13:59

La exmilitante del PSOE y cofundadora de UPyD, Rosa Díez, abandonó el hemiciclo en 2016 y cursó su baja en la formación rosa, pero jamás ha dejado el cuadrilátero y se ha afianzado como analista política a golpe de teclado en Twitter. La exconsejera del gobierno vasco, veterana en la convocatoria, vuelve a intervenir en TATGranada y se suma a la VII edición para examinar el panorama político actual.

«Rosa Díez es Rosa Diez», ha bromeado al subir el escenario Eduardo Peralta, director de IDEAL, que ha guiado la intervención. Tras repasar su trayectoria política, el director le ha preguntado, entre otras cuestiones comprometidas, sobre la debacle de su partido y el papel que twitter tuvo en ello. «No se si habría solucionado nuestros problemas, pero sin duda Twitter facilita las cosa. Me abrí la cuenta en 2008, nada más llegar a la portavocía del partido. Todavía no se había puesto de moda. Cerré el perfil porque me la llevaba un equipo de comunicación y a mi me gusta twittear por libre», ha reiterado. En 2015 Díez volvió a darse de alta en la red social y pese a los ataques a través de la plataforma no la ha dejado desde entonces. «Me insultan por twitter cuentas anónimas por ser mujer y por mi edad. Soy una ciudadana comprometida como tengo puesto en mi biografía y seguiré ayudando a la sociedad, aunque no esté en primera línea política», ha mantenido.

Fusión con Cs

Preguntada por el director sobre las posibilidades que tuvo su formación de unirse a Cs, Díez se ha mostrado segura del camino que siguieron los suyos y se ha desligado de la gestión de Albert Rivera: «Los liderazgos son necesarios en la política y en la vida, pero llevarlo a su extenuación y añadir el prefijo hiper no es bueno. Nos habría hecho únicos ser libres y autónomos, que fue lo que hicimos, y no como una prolongación de Cs. UPyD decidió seguir su propio camino y asumimos el coste de nuestras decisiones«, ha afirmado.

ETA

Díez estuvo cerca de ser víctima de un atentado terrorista y a raíz de eso creó la plataforma ¡Basta ya! La política ha pedido que no se olvide esta etapa de la historia de España. «Se pervierte la historia y se ha convertido a los verdugos en víctimas. Hay que aclarar los 300 crímenes sin resolver de la banda terrorista. Sus apoyos pisan moqueta en el congreso», ha denunciado.

Relación entre políticos y periodistas

«He tenido siempre buena relación con los profesionales, pero no con los dueños de los medios de comunicación. En España cuatro compañías monopolizan el mercado de la comunicación. Los periodistas y yo nos hemos ayudado en lo que se puede. La libertad de prensa es muy importante en un partido democrático. He nacido en una parte de España en la que decides vivir cómodo o decides ser libre y asumir las consecuencias»

Próximo gobierno y Vox

Sobre la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente y la fornación de gobierno con apoyo de Podemos, la exmilitante socialista se ha mostrado crítica. «Hablar de gobierno de colaboración es pervertir el lenguaje. Lo que hemos tenido y parece que tendremos es un gobierno de proetarras y golpistas. No tildo de ultraderecha, ni de inconstitucional a Vox. Hay que juzgar a los partidos por lo que hacen y no han tenido tiempo. Son incómodos al establishment, aunque tengo serias discrepancias con Vox«, ha remarcado.