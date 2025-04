«En el robo no habían profanado el sagrario, que era lo que me preocupaba»

IDEAL ha contactado con el párroco de la iglesia que sufrió un robo por el cual la Policía Nacional ha detenido a una persona. ... Cuenta que se encontraba fuera cuando se produjo el suceso y, al volver, todo estaba revuelto. «El robo en sí no tuvo importancia, lo peor es el destrozo, estaba todo patas arriba, los cajones tirados. Es una lástima, un dolor enorme que no respeten una iglesia», cuenta el hombre, que prefiere mantenerse en el anonimato.

Los ladrones, sospecha, buscaban objetos para vender rápido en el mercado, aunque se llevaron objetos con un valor económico escaso. «Me conformo con saber que no habían profanado el sagrario, que era lo que más me preocupaba. Del resto de cosas que faltan me he ido dando cuenta con el tiempo», expone. Por último, recuerda que no es la primera vez que entran en esta iglesia, y que hay otras también afectadas por estos hechos delictivos en los últimos meses. «Tienen que entender que aquí no hay nada de valor», añade.