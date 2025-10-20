Roba la ropa de una casa, se la pone para robar en otra, se lleva una bici y lo sorprenden montado en ella

Ideal Lunes, 20 de octubre 2025, 10:54 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 18 años como presunto responsable de varios delitos de robos en vivienda utilizando el método de escalo en el distrito norte de Granada. Esta persona fue sorprendida a bordo de la bicicleta de su último hecho delictivo, vistiendo en ese momento prendas que habría sustraído días atrás en otra vivienda. Este individuo, el cual no tiene antecedentes policiales reseñables en su haber, ha sido puesto ya a disposición judicial.

Los hechos tuvieron lugar a altas horas de la madrugada en la zona norte de la ciudad. Una patrulla policial acudió a una vivienda comisionada por la del 091 donde una persona había llamado a la policía por la sustracción en el patio de su vivienda de una bicicleta eléctrica valorada en más de 1.000 euros.

Después de recabar todos los datos pertenecientes al objeto robado, la Policía Nacional realizó batidas por la zona intentando encontrar la bicicleta, sorprendiendo minutos después a un joven montando sobre la misma.

Al verse sorprendido por los agentes, este joven arrojó la bicicleta y salió huyendo por las calles adyacentes, siento interceptado por los policías minutos después.

Robos relacionados

Por parte del grupo de investigación se pudo relacionar al detenido con la comisión de otros robos en otras tres viviendas distintas, cometidos en días anteriores, a las que habría escalado por el patio exterior y sustraído varias bicicletas y patines eléctricos. Llamó la atención a los agentes que el delincuente, en el momento de la detención, llevaba puesta ropa de marca, al igual que calzado, sustraído en una de esas viviendas días antes.

La investigación continúa abierta dado que este joven pudiera ser responsable que otros robos en domicilios aún por esclarecer. La bicicleta sustraída ha podido ser devuelta a su legítimo propietario.

El detenido, de 18 años y sin antecedentes policiales en su haber, ha pasado a disposición judicial.