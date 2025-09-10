Roba un patinete en la estación de autobuses y es 'cazado' casi de inmediato Un joven aparcó el vehículo un instante para realizar un pago y cuando volvió lo se lo habían llevado

Camilo Álvarez Granada Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:17

Diez de la mañana en la zona de la estación de autobuses de Granada. Una unidad de policía de barrio de Granada lleva a cabo labores de control y vigilancia de infracciones de vehículos de movilidad personal (VMP) cuando observa a un joven en patín eléctrico realizar una maniobra antirreglamentaria. Inmediatamente le dan alcance para imponerle una sanción.

Cuando le preguntan por la procedencia del vehículo, el conductor del patín responde «de forma sospechosa y contradictoria», señalan desde la Policía Local. Al preguntarle por su titularidad «manifestó que era suyo, pero al pedirle que acreditara su compra y que abriera un candado que llevaba, cambió su respuesta. Dijo que era de un amigo que se lo ha prestado».

La presión le hizo perder la poca credibilidad que tenía para mantener la mentira y terminó confesando que lo había cogido frente a la estación de autobuses. Momentos antes, un joven había parado para realizar un pago en una autoescuela en avenida Juan Pablo II; dejó su patín eléctrico sin candado, apoyado sobre una valla, y cuando volvió ya no estaba.

La patrulla de la Policía Local, ante la confesión voluntaria del conductor del patín, lo detuvo y le pidió que les mostrara el lugar exacto donde lo había cogido. Al llegar al lugar, agentes de Policía Nacional se entrevistaban con un joven «con gesto de preocupación».

Al sospechar que se podía tratar del propietario del patín, se acercaron para comprobar si estaban en lo cierto. Efectivamente, era el dueño del VMP. Explicó a los agentes, con factura en mano, que le habían robado su patín, valorado en casi 800€.

El patín sustraído fue recuperado casi de inmediato, devuelto a su legítimo propietario sin darle tiempo a denunciar. El supuesto ladrón fue detenido y puesto a disposición judicial por la sustracción.