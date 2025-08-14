Roba una mochila de un coche e intenta pagar en tres comercios de Granada con la tarjeta sustraída Un varón de 48 años ha sido detenido por estos hechos como presunto autor de los delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y estafa en grado de tentativa

C. L. Jueves, 14 de agosto 2025, 10:19 | Actualizado 10:27h. Comenta Compartir

Agentes de la Policía han detenido a un varón de 48 años como presunto autor de los delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y estafa en grado de tentativa. La víctima fue una granadina de 31 años a la que le abrieron su vehículo para robarle una mochila con sus objetos personales. Entre ellos había una tarjeta de crédito con la que el posteriormente detenido intentó realizar compras en hasta tres comercios. Las investigaciones lograron esclarecer la identidad de esta persona recogiendo todas las pruebas y utilizando todos los recursos al alcance de la policía. Una semana después de los hechos, y con la requisitoria policial vigente, una patrulla en acto de servicio pudo identificar a esta persona y llevar a cabo su detención. Este varón compareció 24 horas después ante la autoridad judicial.

Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana en el barrio de La Chana. Una chica de 31 años dejó su vehículo aparcado durante treinta minutos y, al regresar, encontró que alguien había forzado las cerraduras de las puertas traseras accediendo a su interior y apoderándose de una mochila que contenía numerosos efectos personales.

Entre ellos estaba su documentación personal, las llaves de su motocicleta, un reloj, un cargador de teléfono, dinero en efectivo y una tarjeta de crédito. La tarjeta bancaria procedió inmediatamente a anularla, sin embargo, su entidad le dio aviso a través de la aplicación móvil que habían intentado utilizarla en los siguientes minutos en al menos en tres comercios: un supermercado, un estanco, y un cajero automático.

Después de acudir a la comisaría de Policía Nacional a denunciar los hechos, el Grupo de delincuencia urbana norte se hizo cargo del caso y comenzó las pesquisas policiales para el esclarecimiento de los hechos. Las investigaciones dieron su fruto, y los agentes pudieron determinar sin ningún género de duda quien había sido la persona que habría intentado hacer uso de la tarjeta robada. A raíz de ahí, activaron la alerta para su búsqueda y detención.

Apenas una semana después de los hechos, una patrulla que se encontraba de servicio para la prevención y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, localizó a esta persona, conocida por las autoridades, deambulando por la zona norte de la ciudad. Comprobando previamente que la búsqueda seguía activa, llevaron a cabo la detención de este varón y le trasladaron a dependencias policiales.

Los delitos que se le atribuyen a este español de 48 años son robo con fuerza en interior de vehículo y estafa en grado de tentativa. Acumula ya una veintena de antecedentes policiales. El día después de su detención fue puesto a disposición de la autoridad judicial.