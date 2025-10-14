Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roba una caja registradora con 1.300 euros tras agredir a un empleado de un supermercado del Zaidín

El presunto autor, ya detenido, es un varón de 47 años de edad con un amplio historial delictivo que era conocido por haber acudido previamente al establecimiento a comprar artículos

C. L.

Martes, 14 de octubre 2025, 09:47

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 47 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras haber sustraído de un supermercado del Zaidín la caja registradora con aproximadamente 1.300 euros después de agredir al trabajador del mismo. Fruto de la investigación policial se pudo determinar la identidad del responsable del robo, el cual, tres días más tarde, fue detenido de madrugada en el distrito Norte por una patrulla de seguridad ciudadana. Ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.

La actuación policial comenzó a partir de recibirse la denuncia del trabajador de un supermercado, el cual, declaró a los agentes que la noche anterior un varón le habría robado y agredido en el establecimiento. Según dicho empleado, un individuo que ya había sido visto en el establecimiento en numerosas ocasiones, entró al establecimiento y sin mediar palabra se introdujo detrás del mostrador.

Una vez allí, dicho individuo comenzó a agredir al empleado con puñetazos y patadas en el costado. Cuando ya no encontró resistencia en el trabajador, el agresor cogió la caja registradora que estaba cerrada y, directamente, la sustrajo con todo su contenido, una cantidad aproximada de 1.300 euros.

Por estos hechos agentes de la Policía Judicial comenzaron las pesquisas para poder determinar la identidad del presunto autor de los hechos. Identificaron como responsable a un varón de 47 años con un largo historial delictivo.

Tres días más tarde, una dotación policial de servicio con la misión de evitar la comisión de delitos y garantizar la seguridad ciudadana localizó de madrugada en una calle del distrito Norte a dicho individuo. Al comprobar que sobre esta persona estaba activa una orden de búsqueda, llevaron a cabo su detención y el traslado a dependencias policiales.

Esta persona, con más de una treintena de antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza, ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.

