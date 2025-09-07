Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un grupo de jóvenes se refresca en la fuente de Plaza Nueva en plena ola de calor Javier Martín

Revegetar Granada, clave para sobrevivir a veranos cada vez más largos y calurosos

Expertos en meteorología y medioambiente insisten en que se tomen medidas para paliar los efectos de la exposición prolongada a altas temperaturas

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:25

El verano en Granada empieza antes y acaba después que años atrás. En concreto, según los datos analizados por IDEAL y publicados el pasado lunes, ... el estío es mes y medio más largo que hace cincuenta años. Los granadinos se exponen a temperaturas más altas durante más tiempo. Es el nuevo paradigma consecuencia del cambio climático y no parece que vaya a dar marcha atrás. Más bien, todo lo contrario. La cuestión es: ¿está la sociedad preparada para afrontar lo que le espera?

