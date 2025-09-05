Retrasos de una hora en dos trenes Granada-Sevilla
Una incidencia en una infraestructura de alta velocidad en Córdoba ha provocado las demoras, según Adif
Granada
Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:17
Una nueva incidencia ha provocado retrasos de una hora de media en trenes con origen o destino Granada. En esta ocasión, según ha confirmado Renfe ... a este periódico, se han visto afectados dos Avant que conectan la ciudad de la Alhambra con la capital andaluza.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado a las seis de la mañana de este viernes 5 de septiembre de una incidencia intermitente en la infraestructura de alta velocidad de Hornachuelos, en la provincia de Córdoba. Por allí pasan todos los trenes Avant de Andalucía. De ahí que Granada tampoco se haya librado esta vez.
La incidencia ha provocado demoras, en concreto, en el tren Avant que ha salido de Granada a Sevilla a las 6.25 horas, que ha llegado a su destino con una hora de retraso respecto al horario programado inicialmente. Tampoco ha sido puntual el Avant que ha abandonado Sevilla a las 7.42 dirección Granada, donde ha finalizado el trayecto una hora y veinte minutos después de lo previsto.
Los trenes AVE no se han visto afectados y tampoco las conexiones Avant entre Granada y Málaga. Así, a las 9.23 horas de este mismo viernes, Adif ha dado por resuelta la incidencia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.