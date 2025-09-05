Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Otra incidencia provoca retrasos en dos trenes Avant entre Granada y Sevilla. Pepe Marín

Retrasos de una hora en dos trenes Granada-Sevilla

Una incidencia en una infraestructura de alta velocidad en Córdoba ha provocado las demoras, según Adif

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:17

Una nueva incidencia ha provocado retrasos de una hora de media en trenes con origen o destino Granada. En esta ocasión, según ha confirmado Renfe ... a este periódico, se han visto afectados dos Avant que conectan la ciudad de la Alhambra con la capital andaluza.

