Estos son los retos a los que se enfrentan los colegios de Granada este curso

Con la vuelta al colegio este miércoles de Infantil, Primaria y Educación Especial, los docentes se preparan para afrontar un curso que no estará exento ... de retos en la provincia de Granada. El presidente de la Asociación Andaluza de Directores de Centros Públicos de Educación (Asadipre), Luis Pinto, repasa los objetivos a cumplir para mejorar el sistema.

«Hay que cubrir la falta de recursos humanos. Hay centros con 27 alumnos en un aula, por ejemplo, mientras a trecientos metros, en otro, cierran una unidad por falta de niños. ¿Por qué no mantenerla y reubicarlos? Con el mismo dinero, porque son las mismas unidades, mejoraría la calidad educativa. Solo necesitamos docentes», plantea.

En esta línea, Pinto insiste en que se apueste por la especialización. «Cada vez tenemos más niños con necesidades educativas especiales. Hay que destinar más recursos económicos y personales a esos centros de educación especial como Jean Piaget en Ogíjares, pionero y referente», apunta. También sugiere más inversión para mejorar infraestructuras en colegios de la capital, donde «ni uno solo tiene espacio interior para recreo en el invierno, solo patios helados».

La climatización es una demanda que se repite cada curso. «Falta pintura exterior para evitar el calor;ventanas nuevas;climatizacion adiabática. Hay edificios públicos con aire acondicionado, pero no colegios cuando la población más sensible son los niños», subraya. Son solo algunos de los retos principales que, según Pinto, darían «más reconocimiento» a los colegios.