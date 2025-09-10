Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vuelta al colegio en un año anterior. IDEAL

Estos son los retos a los que se enfrentan los colegios de Granada este curso

El presidente de Asadipre repasa los objetivos que hay que cumplir para mejorar el sistema educativo

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:48

Con la vuelta al colegio este miércoles de Infantil, Primaria y Educación Especial, los docentes se preparan para afrontar un curso que no estará exento ... de retos en la provincia de Granada. El presidente de la Asociación Andaluza de Directores de Centros Públicos de Educación (Asadipre), Luis Pinto, repasa los objetivos a cumplir para mejorar el sistema.

