Mi reto mejora la calidad de vida de pacientes mayores de 64 años en los pueblos de Granada

El programa 'Mi Reto', destinado a personas mayores de 64 años que toman cinco o más medicamentos de forma crónica y viven solas o con personas en similares condiciones; cuenta ya con una amplia acogida en numerosos pueblos de la provincia de Granada. Se trata de una iniciativa impulsada por el Colegio de Farmacéuticos de Granada y la Diputación; que garantiza el acceso gratuito al servicio para el paciente.

El municipio de Alamedilla es uno de los beneficiarios del programa. Poblada por poco más de 500 habitantes, vecinos y cuidadores destacan la tranquilidad que les aporta contar con la medicación organizada mediante un Sistema Personalizado de Dosificación (SPD). Este método facilita la adherencia de los tratamientos prescritos, evitando olvidos o errores, especialmente entre personas polimedicadas. Se estima que beneficiará a más de mil personas en la provincia de Granada.

El trabajo de farmacéuticos rurales como Sara Cejudo, titular de la farmacia de Alamedilla, hace de este proyecto todo un éxito en pueblos pequeños, donde la farmacia siempre ha sido un servicio esencial; y una gran aliada ahora en la lucha contra la despoblación en lugares en los que no se dispone de ambulatorios o centros médicos.

La labor de esta titular de farmacia está siendo clave para acercar el programa a los pacientes y explicar sus beneficios de forma accesible. «Además de mejorar la calidad de vida, el SPD permite detectar posibles problemas relacionados con la medicación durante las visitas a la farmacia», señala Cejudo.

Uno de los beneficiarios del programa, Andrés Sánchez, mayor de 65 años, explica cómo ha cambiado su día a día desde que forma parte de 'Mi Reto'. « Es una idea magnífica. Antes había días que, de tantas pastillas que me tomo, no sabía la que me tomaba, unas sí, otras, no. Esto me parece fantástico. Yo solo vengo, lo recojo y se acabó. Además, tenemos la suerte de tener una profesional como Sara, que es un 10, ella lo prepara y se encarga de todo.»

Silvestre Molero, que también asiste a la farmacia que regenta Sara, destaca la simplicidad del sistema: «ya no me equivoco. Lo tengo todo claro», comenta. Para muchos, la mejora no solo se nota en su salud, sino también en su seguridad y autonomía.

'Mi Reto' representa una ayuda no solo para los usuarios, sino también para los cuidadores que trabajan con los mayores o hijos que tienen a cargo a sus padres. Así, María Martínez, vecina de Alamedilla, cuenta cómo la farmacéutica le comentó los beneficios que podía tener para su padre este proyecto, y a día de hoy lo tiene claro. «Estamos muy contentos, mi padre encantado porque sabe cuándo se tiene que tomar las pastillas, y mi madre y yo muy tranquilas de ver el control que ahora mismo tiene con la medicación», explica esta vecina del pueblo que asegura que este servicio ha marcado un antes y un después para toda la familia.

Con 'Mi Reto', el paciente o su cuidador solo tiene que acudir a la farmacia a recoger su SPD (Sistema Personalizado de Dosificación), momento en el que el farmacéutico puede hacer un seguimiento de la salud del paciente, preguntando entre otras cuestiones si se ha tomado la medicación en su día y a la hora señalada o si ha notado alguna reacción adversa. «Además de mejorar la calidad de vida del paciente, con el SPD también se ayuda a prevenir otro tipo de dolencias por el seguimiento que hacemos», explica Sara Cejudo, titular de la farmacia de Alamedilla.

Además del SPD, desde hace años esta profesional ofrece en su farmacia otros servicios asistenciales como MAPAfarma®, Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial o AxónTabaKO®, un programa que ayuda a dejar de fumar desde la farmacia comunitaria. Programas que consolidan la importancia de los farmacéuticos como agentes de salud esenciales, sobre todo en zonas rurales que tienen que hacer frente a la despoblación. «Servicios como el SPD son muy importantes desde mi punto de vista y creo que el proyecto de 'Mi Reto' puede beneficiar a muchas personas mayores de este pueblo y de otros. El programa es muy acertado, porque suple necesidades sobre todo en zonas rurales como esta en las que los pacientes son mayores, en muchos casos viven solos, y es muy necesario en este tipo de poblaciones para poder llevar su medicación de la mejor manera posible», subraya Sara Cejudo.

'Mi Reto' es un servicio gratuito para pacientes con más de 64 años, que tomen cinco o más medicamentos de forma crónica y que vivan solos o acompañados por otras personas con las mismas circunstancias. Si quieres formar parte de este programa o conoces a alguien que lo necesite, pregunta a tu farmacéutico.