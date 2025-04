Retiran los cargos a dos de los acusados de explotar sexualmente a mujeres en casas de Cúllar Vega y el Zaidín

La fiscalía retira los cargos a dos de los ocho acusados de pertenecer presuntamente a una red criminal dedicada a explotar sexualmente entre 2019 y ... 2021 a mujeres extranjeras en dos viviendas del Zaidín y Cúllar Vega. Para el resto de los procesados, cinco mujeres y un hombre, el ministerio público mantiene su petición de 12 años de cárcel. Les acusa de formar una agrupación delictiva dedicada al uso de estas viviendas como prostíbulos y como centros de distribución de droga a fin de obtener beneficios presuntamente tanto de los servicios sexuales realizados por las mujeres como de la venta de droga y viagra.

Durante la mañana del martes tuvo lugar la cuarta y última sesión del juicio, celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, y que ha quedado visto para sentencia. Las defensas demandaron en sus informes finales la libre absolución de los acusados. Según explica el abogado penalista Jesús Huertas, consideran que no había prostitución coercitiva porque las mujeres ejercían la prostitución voluntariamente y tenían libertad de movimiento. De la misma forma, señalan que no hay prueba de connivencia entre las principales acusadas, que serían supuestamente las meretrices de las chicas.

En la tercera sesión, que se desarrolló el lunes, declararon en calidad de testigos protegidos tres víctimas. La sala accedía a que lo hicieran a través de videoconferencia desde la sala del jurado para evitar la confrontación visual. De hecho, las chicas pudieron declarar además con la cara tapada. En el interrogatorio manifestaron que las obligaban a prostituirse 24 horas al día y sin descanso. Dos de ellas señalaron que el control era férreo y tenían poco tiempo disponible, pero una tercera sostuvo que podían moverse y marcharse libremente.

Las víctimas son originarias de América Latina y llegaron a España entre 2018 y 2020. Destacaron que se iniciaron en la prostitución por mantener a sus familias. Sin embargo, indicaron que las condiciones que pactaron distan mucho de lo que encontraron en la casa. «Dijo que nos repartiríamos las ganancias en un 50%, pero no me explicó el panorama que había allí. Dormía con 6 personas más y en una habitación de literas. Teníamos que estar 24 horas disponibles y hacer una pasarela cada vez que llegaban los clientes. La que no se levantaba aunque estuviera de descanso se iba a la calle sin cobrar. Teníamos que ejercer la prostitución hasta con la regla y no podíamos negarnos», declaró una de ellas. «Trabajaba tanto que no le importaba si dormía o comía, era uno tras otro. Cada media hora me levantaba para una pasarela. No podía descansar y me obligaron a hacerme fotos desnuda. Se aprovecharon de mí, yo elegí ejercer libremente, pero me tenían atada por la plata y no podía irme», explicó otra de las testigos. «No dormíamos bien porque si el cliente llegaba tenías que salir a presentarte porque te regañaban y había una multa. Nos taponábamos con paños húmedos cuando teníamos la regla. La mami era la que tenía poder porque recibía el dinero de los clientes», añadió en referencia a una de las presuntas 'madames'.

Un juicio accidentado

En la última sesión, se tuvo que reproducir una declaración preconstituida ante la imposibilidad de una de las chicas a comparecer. El proceso ha sufrido diversas vicisitudes. De hecho, debería haber finalizado en la primera semana de abril, pero un fallo en el sistema de videoconferencias obligó a programar de nuevo las sesiones. Esta semana la Audiencia retomó el juicio y al final de una de las pruebas sufrió un apagón.