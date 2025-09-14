Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Retenciones este domingo en la A-44. IDEAL

Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo

La autovía está cerrada desde el nueve de septiembre a la altura de Ízbor por las obras que se van a realizar en el viaducto de Rules

P. M.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:54

Problemas de circulación este domingo por la tarde en el regreso de la Costa. El atasco recuerda más al de un puente de verano que ... a un fin de semana de septiembre. Desde La Gorgoracha hasta el desvío obligatorio a la antigua carretera nacional N-323 se han producido varios kilómetros de retenciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2

    Los técnicos ya advertían hace 25 años de la necesidad de reforzar la autovía en Rules
  3. 3

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  4. 4 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  5. 5

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  6. 6

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
  7. 7

    Un crimen de la Mocro Mafia en Granada al que le falta el autor intelectual
  8. 8

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos
  9. 9 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa
  10. 10

    La noche sin dormir del padre de María Pérez: «Trabajo de lo que sea»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo

Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo