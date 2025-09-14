Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
La autovía está cerrada desde el nueve de septiembre a la altura de Ízbor por las obras que se van a realizar en el viaducto de Rules
P. M.
Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:54
Problemas de circulación este domingo por la tarde en el regreso de la Costa. El atasco recuerda más al de un puente de verano que ... a un fin de semana de septiembre. Desde La Gorgoracha hasta el desvío obligatorio a la antigua carretera nacional N-323 se han producido varios kilómetros de retenciones.
A un par de kilómetros del desvío de Ízbor hay carteles de aviso de desvió por las obras, y en la salida 167 los conos marcan el cierre de la autovía, que este 14 de septiembre ha generado retrasos en la ruta que conecta la Costa Tropical con la capital.
