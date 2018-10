Las restricciones anunciadas por el Ayuntamiento frenan la llegada de Uber

Parados y con el freno de mano puesto. Así están los vehículos de Uber en Granada y parece que en un estado similar están las negociaciones con el Ayuntamiento. Aunque la empresa afirmó que su llegada a la ciudad era «inminente» a finales de septiembre, la realidad es que a día de hoy el servicio no ha entrado en funcionamiento, y ninguna de las fuentes consultadas por este periódico se atreve a dar una fecha para su implantación. La razón de este frenazo parece estar en los impedimentos que ha puesto el Ayuntamiento, que ha sido claro desde el primer momento. Desde el gobierno municipal esgrimen que los vehículos con licencias VTC no pueden pasar por las zonas restringidas (Centro, parte de Realejo y Albaicín) ni pueden parar o circular por el carril bus porque desde el Consistorio interpretan que no prestan un servicio público, como sí desempeñan taxis o autobuses.

Con el objetivo de intentar cambiar esta realidad, Uber se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, explicando que sí son un servicio público, y que así están reconocidos por la normativa andaluza, por lo que creen que sí que podrían circular por las áreas restringidas de la ciudad.

Para Raquel Ruz, concejala de Movilidad y Protección Ciudadana, Emprendimiento, Turismo y Comercio, el hecho de que estén catalogados como un servicio público no implica que puedan circular por donde quieran y recuerda que el control del tráfico sólo es competencia del Ayuntamiento. «Los autobuses metropolitanos también cumplen un servicio público, pero no pueden circular por Reyes Católicos», ejemplifica Ruz.

Granada ha entrado así en el club de ayuntamientos proteccionistas con el sector del taxi, siguiendo los ejemplos de capitales como Madrid o Barcelona. Los equipos de Manuela Carmena y Ada Colau, respectivamente, han intentando proteger al taxi por encima de los conductores con licencias VTC, pero la justicia está fallando a favor de empresas como Uber y Cabify, provocando que circulen sin ningún tipo de restricción, en los mismos términos que los taxis.

Aún así, la concejala de Movilidad y Protección Ciudadana, Emprendimiento, Turismo y Comercio lo tiene claro. «Ellos (Uber) tienen su mercado, pero no podemos regularizar una situación por la puerta de atrás, por lo que tendrán su espacio, pero nadie puede venir a asaltar un mercado como el de taxi, no podemos pedirle todo al taxi y nada a Uber», sostiene Raquel Ruz.