3 restaurantes imprescindibles para la «rentrée» que tienes que probar

IDEAL Lunes, 25 de agosto 2025, 15:11 Compartir

Septiembre, ese mes que a menudo se siente como un rincón sombrío en el calendario, puede parecer el menos querido de todos. En Granada, las calles aún cargan con la calidez del verano, pero la despedida de las vacaciones y el regreso a la rutina pueden pesar en el ánimo de muchos.

Sin embargo, si miramos más allá de la melancolía que trae este mes, encontramos un sinfín de posibilidades. Septiembre es un lienzo en blanco; un ciclo que empieza de nuevo, repleto de reencuentros esperados y nuevas aventuras. Es el momento perfecto para fijarse buenos propósitos, para aventurarse en esos restaurantes que prometen alegrías gastronómicas y momentos inolvidables. Estos son algunos imprescindibles para la rentrée que tienes que probar

Laurel de San Matías, 1 Manigua Casa de Comidas

En pleno corazón del Realejo resplandece este tesoro gastronómico que no puedes perderte: Manigua Casa de Comidas. Aquí, el chef Fabián Fuentes ha tejido una experiencia culinaria que es un homenaje a la tradición, pero con una mirada fresca y contemporánea. Su arte en la cocina honra la rica memoria gastronómica granadina, buscando emocionar a todos los paladares, sean conocedores de la herencia local o curiosos en busca de nuevos sabores. No te pierdas la oportunidad de disfrutar del menú Pop Up exclusivo de Maestros Culinarios 2025 con platos que susurran historias del pasado y se entrelazan con sabores contemporáneos, creando un diálogo sublime en cada bocado que no te puedes perder

El ambiente acogedor y cuidado de Manigua invita a la conversación y al disfrute, convirtiendo cada visita en un viaje entre el pasado y el presente. Este restaurante se ha establecido como el destino perfecto para quienes buscan autenticidad y delicias en cada plato

Horno de Haza, 25 Albidaya

En el corazón de la ciudad, el restaurante Albidaya ofrece una experiencia gastronómica que evoca la rica herencia árabe andalusí. Al mando de la cocina, Ismael Abderrahaman, un joven chef de vasta experiencia, fusiona magistralmente la tradición andaluza con los cautivadores sabores del mundo árabe. Cada plato es un festín de aromas y especias que rinde homenaje a la diversidad cultural del entorno. Deléitate con sabores sorprendentes y técnicas innovadoras que elevarán tu paladar a un nuevo nivel. Descubre la experiencia única del Menú Pop Up exclusivo Maestros Culinarios 2025 en Albidaya

La carta, en constante evolución, presenta una cocina de mercado con productos frescos y de temporada, prometiendo sorpresas en cada visita. La asesoría de Jorge en el maridaje de vinos eleva aún más la experiencia, convirtiendo cada comida en un viaje sensorial inolvidable. En Albidaya, la pasión y el esmero de sus creadores se traduce en platos artesanales que invitan a redescubrir la riqueza de dos culturas culinarias. Ven y déjate seducir por esta singular propuesta gastronómica.

Carril del Picón, 3 Picón

Picón es un verdadero oasis gastronómico que invita a los amantes de la buena cocina a embarcarse en una experiencia culinaria inigualable. Bajo la dirección del talentoso chef José Ángel Leyva, cada plato es un homenaje a la riqueza de la tradición andaluza, realzado con toques de creatividad y modernidad. Descubre el Menú Pop Up exclusivo de Maestros Culinarios 2025 en el Restaurante Picón. Una experiencia gastronómica única que deleitará tus sentidos y elevará tu paladar a nuevas alturas.

La carta de Picón, elaborada cuidadosamente, destaca por su compromiso con ingredientes de temporada, que aportan frescura y autenticidad a cada bocado. Desde sabrosas tapas hasta exquisitas elaboraciones elaboradas, cada opción promete deleitar los sentidos. Además, su selecta bodega complementa la oferta, permitiendo disfrutar de una armonía perfecta entre vino y comida.

Ven a descubrir el legado de sabores que hace de Picón un referente en la gastronomía granadina. Déjate seducir por la pasión y el arte culinario que transformará tu visita en un recuerdo inolvidable.

Temas

Granada

Imprescindibles