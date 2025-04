Los restaurantes atracados en Granada y alrededores en una semana ascienden a cinco

La lista negra de locales de hostelería atracados en Granada y alrededores ha seguido ampliándose. Los afectados ascienden al menos a cinco, después de que ... este miércoles ocurriera en una cafetería del área metropolitana, en este caso bajo la amenaza de un «martillo enorme», según los testigos. Guardia Civil y Policía Nacional han abierto investigaciones –al haberse producido estos hechos delictivos en ambas demarcaciones–, y trabajan para dar con los autores. Por ahora no se ha podido confirmar si se trata de los mismos ladrones, aunque hay ciertos elementos que se repiten: rostros cubiertos, guantes en la mano y armas u objetos para amedrentar a los presentes.

IDEAL dio a conocer dos sucesos de este tipo, uno registrado el pasado Miércoles Santo, al filo de la medianoche, y otro el Sábado Santo a la misma hora. En los dos se emplearon presuntamente armas de fuego para obtener la recaudación de la caja registradora. Participaron entre tres y cinco personas y actuaron en un momento en el que seguía habiendo clientes.

Ahora han trascendido otros tres robos ocurridos en la última semana. El más reciente fue el pasado miércoles, al mediodía, en una cafetería. Tres encapuchados entraron mientras las trabajadoras limpiaban y se fueron directos a la caja registradora. La arrancaron y se la llevaron con el cable colgando. Portaban una especie de «martillo enorme», según las testigos, con el que golpearon la barra en señal de amenaza, causando un destrozo. «Se llevaron la recaudación de la caja, que esa mañana había sido generosa. Lo hicieron en segundos, no nos dio tiempo ni a reaccionar. Al principio pensábamos que era una broma», indica una de las empleadas. Después del daño económico causado, ayer no pudieron pagar a uno de los proveedores.

Además de este, ha trascendido otro robo ocurrido en la madrugada del Viernes al Sábado Santo, en este caso sin clientes de por medio. Eran cerca de las 5.00 horas cuando varios encapuchados forzaron la puerta de entrada, abrieron el «cajón inteligente» y se llevaron la recaudación del día anterior. Tardaron apenas un minuto y no iban armados. «Los trabajadores se dieron cuenta cuando llegaron al día siguiente y encontraron la caja destrozada», indica el propietario. Se consuelan porque, al menos, no había nadie allí en aquel momento, pero fue «un susto enorme». «Estamos reforzando las medidas de seguridad, porque nos ha afectado bastante. No está la cosa como para peder dinero, cuesta mucho hacer buenos días de caja», lamenta. Las imágenes de las cámaras de seguridad ya están en poder de la Guardia Civil.

Por último, según ha podido saber IDEAL, se produjo otro hecho similar en otro establecimiento de la provincia, del que no han trascendido más datos. En total, al menos cinco casos en una semana.