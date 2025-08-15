Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fachada del restaurante, que se ubica en la calle Colcha. Ideal

El restaurante «único» que trae a Granada manjares de Oriente Próximo: de Siria a Líbano

Ambar Cuisine D'orient es un establecimiento de reciente apertura ubicado en la céntrica calle Colcha especializado en gastronomía de Siria y Líbano

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:32

Aunque solo lleva abierto unos pocos días, desde el pasado 1 de agosto, han sido más que suficientes para que quienes han probado su comida lleguen a una misma conclusión: ofrecen un viaje a Oriente Próximo sin salir de Granada a través del paladar. Una auténtica experiencia con la que disfrutar de los platos típicos de Siria y Líbano que hasta ahora, al menos de este modo, no existía en la ciudad.

«Buscamos dar una experiencia única de cocina siria y libanesa. Es una gastronomía mediterránea, muy hermana a la nuestra en cuanto a ingredientes pero con elaboraciones diferentes y muy sofisticadas», explica a IDEAL Ismael Pérez, que es el propietario de Ambar Cuisine D'orient, un restaurante nuevo ubicado en el número 7 de la calle Colcha.

Ismael no tiene dudas al calificar la cocina de Oriente Próximo como «una de las mejores del mundo» y explica que su objetivo es ofrecerla en su máximo exponente es el objetivo que se marco antes de abrir Ambar. «Restaurantes de este tipo como tal no hay prácticamente ninguno. Además, queremos diferenciarnos del concepto que hay en la ciudad con la cocina de estilo árabe, que se basa mucho en la comida rápida. Aquí ofrecemos finura y calidad», detalla.

«Queremos diferenciarnos del concepto que hay en la ciudad con la cocina de estilo árabe, que se basa mucho en la comida rápida. Aquí ofrecemos finura y calidad»

Ismael Pérez

Propietario de Ambar Cuisine D'orient

Y la experiencia no tiene que ver únicamente con la comida, sino también con el ambiente y la decoración: «Contamos con piezas muy exclusivas de arte para crear un ambiente elegante y sofisticado que acompañe a la experiencia culinaria que ofrecemos».

Sobre sus especialidades, Ismael recomienda a quienes no hayan probado nunca este tipo de comida pedir la parrillada, que es «una variedad de carnes aliñadas al estilo libanés y preparadas en un horno de carbón». Y también anima a pedir el hummus, que asegura que se trata de un plato «muy diferente» al que se puede encontrar en otros restaurantes o en los supermercados, ofreciendo «una experiencia totalmente distinta».

En cuanto a la acogida que ha tenido Ambar, el propietario del restaurante reconoce que para estar recién abiertos cada día entra más gente tanto para comer como para cenar. Y lo mejor de todo es que «todo el mundo se va contentísimo». «Es un proyecto que nace por la pasión que tengo por la cocina de Siria y Líbano. Ofrecemos una experiencia excepcional y con el tiempo me gustaría crecer y abrir nuevos restaurantes», finaliza.

