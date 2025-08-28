El restaurante perfecto en Granada para todas las generaciones

IDEAL Jueves, 28 de agosto 2025, 12:14 Compartir

Al pensar en el Asador Curro, nos trasladamos a un lugar donde la tradición se entrelaza con la innovación, donde los sabores cuentan historias y donde la pasión por la gastronomía es palpable en cada rincón. Desde su origen humilde hasta convertirse en un referente en Granada, Asador Curro es un destino que todos debemos visitar.

Este encantador asador se ha ganado un lugar especial en el corazón de los amantes de la buena mesa en Granada. Aquí, cada comida es una celebración de la vida misma. Un templo de la carne que ha ido reinventándose a lo largo de los años, convirtiéndose en uno de los referentes gastronómicos de la ciudad.

Todos los sabemos, hay ciertos restaurantes a los que no podrías llevar a algunos miembros de tu familia; aunque nos encanta toda esta sucesión de lanzamientos innovadores y la creatividad en la cocina, la fusión de sabores no es apta para todos los públicos. Afortunadamente, siempre hay lugares donde caben todos los gustos y generaciones. Hablamos de Curro, donde el producto y el recetario son los protagonistas de una carta que satisface a cualquiera por su excelencia. Con la vuelta a un nuevo curso, es el momento perfecto para empezar a agendar nuestras reservas en este asador.

El viaje de Asador Curro comenzó en un modesto bar, un espacio donde los aromas de los churros recién fritos se mezclaban con el humo del carbón encendido para asar las mejores carnes. Desde sus inicios, Curro ha ofrecido un servicio que trasciende lo ordinario. Las mañanas comenzaban con desayunos típicos, pero pronto el asador decidió enfocarse en su verdadera pasión: la carne. Con el paso del tiempo, dejó atrás los menús de desayuno para dar lugar a una experiencia culinaria centrada en asados excepcionales; una evolución natural que ha llevado a Curro a ser sinónimo de calidad y tradición.

El conocimiento profundo de Curro sobre vinos lo ha llevado a seleccionar algunos de los mejores vinos del mercado. Como sumiller de profesión, ha sabido cultivar una carta de vinos que complementa perfectamente cada plato. Su labor no se limita a ofrecer vinos; es un viaje a través de viñedos nacionales e internacionales, donde cada botella cuenta una historia. En su etapa más madura, lanzó proyectos como la familia de Garaje, que destaca la creatividad y el talento de los viticultores locales, y la ginebra Road 78, un homenaje a su tierra natal y a la calidad que esta puede ofrecer.

El Asador Curro es mucho más que un lugar donde comer. Aquí, cada ingrediente cuenta con una historia, cada receta está impregnada de cariño y dedicación. La maestría culinaria se refleja en cada asado, especialmente en las delicadas piezas de cochinillo y cordero lechal Segureño, seleccionadas meticulosamente para garantizar sabores inigualables. Cada bocado es una celebración de la gastronomía mediterránea, fusionando lo tradicional con toques innovadores que hacen justicia a la rica herencia culinaria de Granada.