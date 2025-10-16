El restaurante más pequeño de Granada se hace grande Víctor Rodríguez y Mertxi Miranda integran sus Versos Sueltos en en AMA restaurante, La Cocina de Amarga y Pica, de Benalúa de las Villas

Versos Sueltos, el que era el restaurante más pequeño de Granada, con solo tres mesas, da un salto de gigante y se integra en AMA Restaurante, La Cocina de Amarga y Pica de Benalúa de las Villas, donde Víctor Rodríguez y Mertxi Miranda ya están trabajando en un nuevo concepto gastronómico en el que mantienen su filosofía y su compromiso con la calidad a ultranza y las cosas bien hechas, pero en un entorno más amplio que ofrece muchas posibilidades y con el aceite de oliva como protagonista de su propuesta culinaria.

Así lo explican los propios Víctor y Mertxi: «La decisión de cerrar nuestra etapa en Versos Sueltos se toma desde una posición de fuerza y absoluta convicción. No nos vamos porque vaya mal, sino porque hemos encontrado una oportunidad que nos permitirá llevar nuestra pasión a una escala superior. AMA Restaurante comparte nuestros valores de artesanía y calidad sin concesiones. Entendemos esta unión como el siguiente y más ambicioso capítulo de nuestra carrera profesional, donde nuestra esencia se mantendrá, pero con el apoyo y la visión de un proyecto tan sólido como AMA. Estamos listos para que 1+1 sean 5».

Eduardo Valverde, Director General de Conde de Benalúa, por su parte, señala que «para ser referente gastronómico, debes contar con el talento más brillante. Teníamos que fichar a Víctor y Mertxi, sí o sí. Ellos representan la cúspide de la cocina de autor en Granada, y su visión encaja perfectamente con nuestro compromiso con la excelencia, el producto de origen y la innovación. Esta fusión no es solo la suma de dos empresas; es la multiplicación de nuestra capacidad creativa. El objetivo es claro: ser los mejores restauradores, y con este equipo, ese sueño es ahora una realidad tangible».

AMA Restaurante es un proyecto gastronómico único centrado en poner en valor el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), particularmente el de las marcas de Aceite de Conde de Benalúa como son: Amarga y Pica, Benalúa, Duque de San Pedro y BIO. Ubicado en el entorno natural de la Almazara Conde de Benalúa, ofrece una cocina de origen, consciente y saludable, en la que cada plato está diseñado para realzar las propiedades organolépticas del AOVE.