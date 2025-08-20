El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada Se trata de la Finca Faragüit, un establecimiento que te transporta a la Vega granadina a tan solo cinco minutos del centro de la ciudad

Alberto Flores Granada Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:28

Un jardín oculto. Uno en el que disfrutar buena comida y coctelería de autor rodeado de naturaleza y en un ambiente perfecto para desconectar. Eso es lo que ofrece la Finca Faragüit, un restaurante ubicado en la Vega de Granada pero que se encuentra a tan solo un paso del centro de la ciudad, en el Camino de Purchil.

Un negocio con gran renombre en Granada que cambió de dueños justo hace cuatro años y que desde entonces emprendió un cambio radical en su propuesta. «Ofrecemos un lugar para disfrutar y tener multitud de experiencias diferentes a nivel gastronómico», explica a IDEAL Ismael Delgado, propietario de Finca Faragüit.

«Contamos con un espacio único, con zonas ajardinadas tanto interiores como exteriores… Un sitio para desconectar en el que disfrutar de una comida, una buena cena o simplemente tomar algo por la tarde o por la noche», añade Jorge Martínez, que es el gerente del establecimiento. Un ambiente de «desconexión» de la ciudad pero muy cerca de ella, a escasos cinco minutos del centro de Granada y con parking privado gratuito.

«El negocio está en constante crecimiento, contamos con 35 empleados actualmente y la verdad es que estamos muy orgullosos» Ismale Delgado Propietario de Finca Faragüit

Según detallan, el negocio es un «culto a la Vega» tanto por la oferta gastronómica que ofrece como por el entorno en el que se ubica. «Muchos de los productos que tenemos son de aquí de Granada, por lo que es una experiencia de Vega y de sabores granadinos», explican Ismael y Jorge.

En lo puramente gastronómico, José Manuel Martín, su chef ejecutivo, asegura que ofrecen una cocina «honesta». «Usamos un buen producto y lo tratamos con respeto. Buscamos sabores tradicionales en los que luzca ese producto de calidad», explica. Cuentan con un menú del día que cambia cada dos semanas y con una carta que se adapta a las cuatro estaciones del año. Y entre sus especialidades es posible encontrar pescado fresco a la brasa, carne madurada, arroces, que trabajan sin encargo y por persona, y productos granadinos como la vaca Pajuna, el cordero Segureño o una tabla de quesos con productos de queserías locales.

A todo esto hay que sumar que cuentan con un espacio especial para disfrutar de cafés y combinados: Fara Vega Club. Un espacio diferente y más animado para disfrutar de coctelería de autor de la mano de Elisa Blanco, que también forma parte de la gerencia del establecimiento, y para disfrutar de bebidas «totalmente únicas».

«Desde que comenzamos hace cuatro años sabíamos que esto iba a funcionar y estamos muy contentos por la acogida que nos ha dado la gente», cuenta Ismael, que recuerda como el pasado mes de julio vivieron un momento muy especial al cumplir su cuarto aniversario abiertos. «El negocio está en constante crecimiento, contamos con 35 empleados actualmente y la verdad es que estamos muy orgullosos y con ganas de seguir creciendo», finaliza.