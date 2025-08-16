Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La decoración del restaurante está inspirada en África. Ideal

El restaurante de Granada que «vuelve al origen de la cocina» a través de las brasas

En Humo, El Origen ofrecen un ambiente que recuerda al continente africano y una gastronomía «sin complicaciones» y con el fuego como protagonista

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:02

Volver al origen de la cocina con el fuego, las brasas y, sobre todo, una materia prima de excelente calidad como protagonistas. Esa fue la idea que tuvo Borja Olmedo al crear el restaurante Humo, El Origen, un negocio que abrió sus puertas en septiembre de 2020 y que desde entonces se ha establecido como una referencia en la ciudad en lo que a las brasas y los cortes selectos de carne se refiere.

El restaurante se encuentra frente al Jardín Botánico de la Universidad de Granada, en el número 2 de la calle Escuelas. Y desde su apertura se ha establecido como uno de los negocios gastronómicos más exitosos de toda la ciudad. «Después de un viaje con mi mujer a Tanzania y Zanzíbar queríamos rendir tributo a África con un restaurante, algo con lo que recordar las hogueras que vimos allí y que nos permitiera volver al origen, a una cocina basada en el fuego», explica a IDEAL Borja Olmedo, propietario de Humo, El Origen.

Nada más entrar por la puerta del establecimiento ese alma africana toma el protagonismo a través de la decoración, la música y la iluminación del restaurante. «Aquí todo se basa en la cocina a la brasa, destacando cortes de vaca premium y de cerdo ibérico». Sin olvidar multitud de platos que ofrecen creatividad y fusión a partes iguales como las zamburiñas con mayonesa de kimchi glameada el canelón Zebra o el brioche casero de carrillera.

«Humo, El Origen es un sitio muy especial, un lugar con un toque diferente y que ofrece un ambiente mágico»

Borja Olmedo

Propietario de Humo, El Origen

Pero el auténtico protagonista es la carne, con piezas como el t-bone de vaca vieja de raza Simmental, el secreto de cerdo ibérico y el ribeye de Black Angus. Una carne de gran calidad que, además, ofrecen con un descuento del 50% todos los jueves a mediodía: «Es una oportunidad perfecta para que la gente pueda disfrutar de cortes seleccionados de vacuno de gran calidad a un precio económico. Y además de comida, también ofrecen coctelería de autor para disfrutar antes de la comida, durante la misma o incluso por la tarde en su terraza.

«Para nosotros abrir este restaurante fue un punto de inflexión. Abrimos en plena pandemia pero, pese a ello, estábamos hasta arriba y nos afianzamos muy rápido», detalla Borja. Y desde entonces las cosas solo han ido a mejor con el paso del tiempo. «Humo, El Origen es un sitio muy especial, un lugar con un toque diferente y que ofrece un ambiente mágico. Estamos muy contentos por cómo han ido las cosas», finaliza.

