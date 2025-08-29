Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las mesas de la terraza del restaurante. Grupo Abades

El restaurante de Granada que ofrece «arroces y vistas que enamoran»

Se trata de El Arrozal, un restaurante ubicado en el interior del Hotel El Mirador de Loja que cuenta con una increíble terraza para comer y cenar

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Viernes, 29 de agosto 2025, 10:20

La propuesta de El Arrozal es clara: ofrecer arroces de primera y unas panorámicas de Loja y sus alrededores a través de su increíble terraza que enamoran. Un lugar tranquilo que resulta perfecto para desconectar y para tener una experiencia gastronómica en la que el arroz es el principal protagonista de la carta.

El restaurante se ubica en la Avenida Andalucía de Loja, concretamente en el interior del hotel El Mirador, que pertenece al grupo Abades. Y tal y como define Jorge Pacheco Rodríguez, su jefe de cocina, quienes les visiten se encontrarán con un lugar «tranquilo» y «acogedor» que ofrece una terraza con «muy buenas vistas» y una carta «elaborada y con productos de calidad» en la que destacan los arroces como especialidad.

Cuentan tanto con paellas secas como con arroces caldosos, con elaboraciones muy variadas que van desde la paella con verduras de la huerta o la del señoret, a una muy propia del Poniente granadino que lleva cordero y espárragos.

«Aunque también tenemos otros platos, lo que más pide la gente es el arroz. Los más vendidos son el del señoret, el caldoso de bogavante y el arroz negro»

Jorge Pacheco

Jefe de cocina de El Arrozal

«Aunque también tenemos otros platos como carnes, pescados y ensaladas, como la mayoría de restaurantes, lo que más pide la gente es el arroz. Los más vendidos son el del señoret, el caldoso de bogavante y el arroz negro», detalla el chef, que reconoce que coincide con la mayoría de clientes a la hora de elegir su favorita: la del señoret marinero. «Lleva calamar, langostino y gambón, todo pelado y listo para comer. A mi es la que más me gusta».

Pero para quien quiera disfrutar de algo diferente, único y con los sabores de la zona, Jorge tiene clara su recomendación: la paella de cordero y espárragos del Poniente. «Usamos espárragos de la zona y cordero de la Sierra de Loja. Está espectacular», asegura. Un restaurante que, además de por su comida, enamora por el trato que ofrece y sus vistas. «Todos los clientes se van satisfechos y las críticas son buenas, así que estamos muy contentos», finaliza el chef.

