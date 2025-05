El restaurante de Granada que arrasa en Google con su «cocina andaluza de verdad»

Alberto Flores Granada Martes, 6 de mayo 2025, 11:55 Comenta Compartir

Cocina auténtica de Andalucía 100% casera y un trato familiar. Eso son los ingredientes con los que El Rincón de Julio, un restaurante ubicado en el número 27 de la céntrica calle Navas de Granada, ha conseguido situarse entre los establecimientos más destacados de la ciudad. Cuentan con más de 3.000 reseñas en Google y una nota al alcance de muy pocos: 4,9 estrellas sobre 5.

Sus inicios se remontan al año 2020, justo después de la pandemia, cuando Julio Mateos, propietario del restaurante, decidió arriesgarse y montar su propio negocio. «Siempre había trabajado en la hostelería. Me había tirado toda la vida en el Horno de Santiago y quería tener mi propio restaurante», cuenta a IDEAL el granadino.

Tenía claro lo que quería: un lugar no muy grande en el que ofrecer un trato familiar y cercano con la cocina andaluza como protagonista. Así nació El Rincón de Julio, un pequeño restaurante en el corazón de Granada que, a pesar de contar con solo siete mesas en su interior y dos en la terraza, es uno de los más concurridos del centro. «Somos un restaurante pequeño, cercano y muy bonito. Como lo que me gusta es la comida típica andaluza, eso es lo que ofrecemos y la gente se va muy contenta».

Entre sus especialidades están los huevos estrellados con patatas a lo pobre, el remojón granadino, el rabo de toro, la tortilla de patatas y las croquetas de su suegra, que son de cocido. «Aquí todo lo hacemos nosotros, no engañamos a nadie». Además, hay otra especialidad que, aunque no es andaluza, triunfa entre sus clientes, sobre todo los de origen asiático: «Cuando viene gente de China o Corea del Sur siempre piden codillo. Vienen directamente con la foto en el móvil y lo piden siempre».

Sobre las reseñas, Julio reconoce que es «un orgullo» recibir opiniones tan positivas. «Es algo muy importante para nosotros porque siempre queremos que los clientes se vayan contentos», asegura. En cuanto al secreto del éxito, el hostelero explica que no es otro que hacer las cosas «con el corazón». «Al final llevo esto prácticamente yo solo y me desvivo por el negocio. Estoy muy a gusto y me encanta lo que hago», finaliza.

