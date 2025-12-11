Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita institucional a las obras. Ideal

La restauración de las cubiertas del Mexuar y los Palacios Nazaríes de la Alhambra alcanza ya el 60% de ejecución

La obra finalizará el verano de 2026 una vez se culmine la rehabilitación del alero del Palacio de Comares y la consolidación de las cubiertas del Oratorio del Mexuar y las armaduras del Cuarto Dorado

Ideal

Jueves, 11 de diciembre 2025, 12:05

Comenta

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha visitado esta mañana las obras en curso de restauración de las cubiertas del Mexuar y ... de los Palacios Nazaríes en la Alhambra de Granada, «una ambiciosa intervención que tiene como objetivo garantizar la estabilidad, estanqueidad y conservación de una de las zonas más delicadas y valiosas del conjunto palaciego», ha señalado Del Pozo, quien ha avanzado, que la actuación «avanza según la planificación prevista, de modo que podrá estar completamente concluida en el verano de 2026».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

