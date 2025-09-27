Antonio González Martín, hermano mayor de Nuestra Señora de las Angustias, está a punto de cumplir su mandato. Se siente orgulloso de todo lo logrado, ... que ha sido mucho más de lo que proyectó hace cuatro años. Sobre todo, de la restauración de la Virgen, su tesoro y la Fundación Amparo de Granada. De ser reelegido, se abrirá una nueva etapa de afianzamiento en la que espera que entre savia nueva.

–Afronta la que es, de momento, su última procesión como hermano mayor. ¿Cómo se siente?

–Es como empezar un nuevo año, con ganas. En la reunión que mantuve con mis hermanos de la hermandad he recalcado mucho esta idea, comenzamos a caminar, como decía el Papa Francisco.

–¿En qué cree que han cambiado los planes que tenía para la hermandad desde que afrontó el mandato hace cuatro años?

–Siempre que uno trabaja en un cargo nuevo, con unas expectativas, las ilusiones se transforman día a día. Entré con unas ideas pero nuestra Madre me ha ido diciendo lo que le hacía falta realmente. Nunca pensé en una restauración y se hizo. Tampoco en el tesoro, tal y como se ha hecho ese museo que tiene hoy en día la ciudad, ni en otra serie de cosas como el afianzamiento de la propia hermandad. El culmen ha sido transformar la obra social en una fundación. Han cambiado muchísimas cosas. Si Dios quiere, la Virgen me ayuda y la salud me respeta, todavía quedan metas por alcanzar. Me volveré a presentar de nuevo para acabar lo que tengo en mente.

–En el supuesto de ser reelegido, ¿cuales serían esos proyectos?

–Lo que queda es el afianzamiento de todo lo logrado. Por ejemplo, del museo. Ahora estamos a la espera de unas ayudas para museos religiosos que solicitamos a la Junta de Andalucía en su momento. Es un proyecto muy bonito porque supone relanzar el propio tesoro de la Virgen. Se trata de reflejar cómo ha cambiado la vestimenta de la Virgen de las Angustias a través de la historia por medio de la sala Isabel y todas las isabeles que han estado alrededor de Ella: las reinas Isabel La Católica, Isabel de Portugal, Isabel de Valois e Isabel II. Esto se haría con una sala inmersiva en la que se viaja a través del tiempo. Otro proyecto que hemos presentado, dentro de esa segunda fase de restauración, es arreglar el manto de la ciudad. También tenemos las ayudas a la propia Basílica en arreglos muy importantes en su infraestructura. Por último, la Fundación Amparo de Granada Virgen de las Angustias tiene ya un camino muy importante a seguir.

–En lo referente al volumen de hermanos. ¿En qué situación se encuentra la hermandad?

–Estamos en torno a los dos mil doscientos hermanos y hemos visto que en los últimos cuatro años se han sumado alrededor de trescientos. En la hermandad las puertas están abiertas a todos los granadinos que lo deseen porque la Virgen de las Angustias, la hermandad y la procesión no son para nosotros. Tenemos un legado, que es cuidar de Ella para que sea de toda Granada y, en el día de la procesión, que la vean todos los granadinos y todos los devotos que vienen de fuera. La Virgen de las Angustias es la Madre de todos y la que espera todo el mundo el último domingo de septiembre. Llena las calles y llena nuestras vidas y nuestras formas de ser. Como hermano mayor de las Angustias soy el último de la primera.

–Las caras visibles de la hermandad son ya veteranas. ¿Le preocupa el relevo?

–No me preocupa. Tiene que entrar savia nueva, la misma que entró con nosotros, y seguro que las nuevas juntas cambiarán. En 1982 ya estaba de compromisario y pusimos en lo alto de la mesa la idea de la ofrenda floral. Después de 43 años se ha visto cómo ha evolucionado y ha dejado de ser de la hermandad para ser de Granada. Estoy intentando que la gente joven comience el mismo camino que hicimos nosotros. Respeto mucho las nuevas ideas porque hay que ser innovadores y no inmovilistas y la tradición puede cambiarse en algunas cosas. En estos cuatro años el patrimonio no solo ha aumentado sino que se ha multiplicado porque se han arreglado cosas que no estaban en la mente de nadie. Todo va evolucionando y seguro que llegará gente joven. Lo único que quiero es que quien esté aquí sea un amante de la Virgen y que la escuche. Yo intento escucharla y hay quien me dice que la Virgen me escribe 'whatsapps'. Lo mismo lo hace porque, a veces, me levanto con alguna idea. Suelo escuchar y ser muy conciliador. No me gustan las diferencias ni las divergencias y si alguien ha entrado en ello, intento que se suavicen.

–¿Cómo es actualmente la relación a nivel institucional y con el Arzobispado?

–Muy buena y me siento totalmente tranquilo. Hay una gran sintonía con la Curia y el Arzobispado porque trabajamos con las mismas ideas. La hermandad ya está en boca de todo el mundo. Teníamos una cuestión pendiente con la cesión de los terrenos de Felipe II y ya está totalmente legalizado e inmatriculado.

–¿De qué logros se siente más orgulloso?

–De Ella, en primer lugar, y de su restauración. En algunos sitios ha sido comparativa, incluso. También me siento muy orgulloso por la fundación.