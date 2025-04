«Nada más rescatar a la señora de 90 años del ascensor, bajó a comprar el pan»

José E. Cabrero Granada Martes, 29 de abril 2025, 12:50 Comenta Compartir

Las dos señoras, de 90 años y vecinas en un bloque de la calle Martínez Campos, salieron a hacer la compra, pero se quedaron encerradas en el ascensor a las doce y treinta y tres minutos. El apagón. Ellas no lo sabían, claro, y mantuvieron la calma. El portero no lograba abrir las puertas así que empezó a pedir ayuda por teléfono. Pero, por supuesto, los teléfonos tampoco funcionaban bien. Sin embargo, Xabi Arrillaga, técnico comercial de Otis, la mayor empresa de ascensores del mundo, pasó por el edificio por si necesitaban algo. Efectivamente, el técnico logró abrir las puertas y rescató a las dos mujeres, que regresaron a sus pisos en la sexta planta. «Nada más rescatar a la señora del ascensor, cuando volvió a su casa, se dio cuenta de que no había hecho la compra, así que bajó por las escaleras para comprar el pan; la mujer está en plena forma», sonríe Arrillaga.

En la oficina de Otis de Ángel Barrios, cerca de Camino de Ronda, tampoco olvidarán el 28 de abril. Juan Francisco García Vera, supervisor, expulsa el aire de los pulmones al recordar todo lo vivido. «El problema fueron las comunicaciones, que no había manera de contactar. Eso lo mató todo». Él, como el resto de su equipo, recorrió la ciudad para visitar a las comunidades donde suelen trabajar. «Como no había conexión, a los pocos minutos de irse la luz un compañero estaba pasando justo por la entrada de Torre Neptuno. Se le ocurrió mirar y encontró tres personas atrapadas en los ascensores».

De vez en cuando sonó algún teléfono particular de los técnicos de Otis, no así el Call Center que ha estado fuera de línea hasta media mañana de este martes. «También vino gente directamente a la oficina, a buscar ayuda». En total, el equipo de García atendió unas 30 incidencias por la mañana. «No fueron más porque el apagón sucedió a las doce y media, es decir, que no era hora punta de entrar y salir de los edificios. En cualquier caso, al no haber teléfono no pudimos registrar todas las incidencias y no tenemos datos oficiales».

¿Y funcionan ya todos los ascensores con normalidad? «No, hay muchos que se tienen que reparar por problemas tecnológicos o eléctricos. Se han bloqueado. También hay otros con las puertas rotas». Así que este martes hay medio centenar de técnicos de Otis recorriendo las calles de Granada para que, entre otras cosas, sea más fácil bajar a por el pan.

