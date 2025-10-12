Rescatan una furgoneta que se ha parado al borde de un precipicio en Gorafe Los ocupantes, un matrimonio y su hijo, han salido del vehículo y se han puesto a salvo

Carlos Morán Granada Domingo, 12 de octubre 2025, 19:06 Comenta Compartir

El incidente ha ocurrido en un escarpado paraje del desértico Geoparque de Granada, en las inmediaciones de la localidad de Gorafe. Una furgoneta con tres personas a bordo, un matrimonio y su hijo que, al parecer, estaban haciendo turismo por la zona, se ha detenido al borde de un precipicio y el conductor no se ha atrevido a continuar por miedo a que el vehículo derrapase y pudiera caer al vacío.

En este sentido, los afectados han telefoneado al 112, desde donde les han indicado que salieran de la camioneta y se pusieron a salvo. Al mismo tiempo, el servicio de Emergencias de la Diputación ha alertado a los bomberos dependientes de la institución provincial, que yan han llegado al lugar de los hechos y han preparado un dispositivo para sacar al automóvil del atolladero. Antes, han asegurado el terreno para evitar desprendimientos.

Los rescatadores tienen su base en Guadix.