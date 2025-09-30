Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Actuación de los equipos sanitarios en el lugar de los hechos IDEAL

Rescatado un conductor que quedó atrapado tras volcar su camión en Gobernador

El accidente ha tenido lugar esta tarde en la A-401 y está requiriendo la intervención de un helicóptero medicalizado

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:14

Un conductor que había quedado atrapado tras volcar su camión en Gobernador ha sido rescatado. La operación de salvamento ha requerido la intervención de un helicóptero sanitario, que se ha encargado de evacuar al herido. El hombre tenía los pies aplastados, lo que ha dificultado su excarcelación.

Ha tenido que intervenir personal sanitario para evaluar al herido, que ha estado más de dos horas atrapado, y Bomberos de Guadix se ha desplazado al lugar como refuerzo, dada la dificultad del excarcelamiento. El conductor se encontraba semi inconsciente, pero estabilizado, según fuentes consultadas por este periódico.

El suceso ha tenido lugar a las 17.45 horas en el kilómetro 73 la A-401, a la altura de esta localidad de Los Montes Orientales. La vía continua parcialmente cortada al tráfico para mantener la seguridad de la circulación.

Hasta el lugar de los hechos han acudido efectivos de la Guardia Civil, además de bomberos y Servicios de Emergencias. El herido es un varón natural de Almería de más de 60 años que se encuentra en estado estable.

