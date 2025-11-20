Rescatado un ciclista herido en le Lancha de Cenes

La Policía Nacional ha asistido y rescatado a un ciclista que sufrió un accidente cerca de la parroquia de la Virgen de Fátima, en el ... barrio de Lancha de Genil. A la llegada de los agentes encontraron a esta persona tumbada y con fuertes dolores, que no era capaz de ponerse en pie por sus propios medios. Los agentes activaron un protocolo de rescate y colaboraron activamente con bomberos y los servicios sanitarios, realizando el traslado de esta persona en una camilla hasta poder llegar a la ambulancia que se encontraba aparcada junto a la parroquia.

Los hechos tuvieron lugar a media mañana cerca de la parroquia de la Virgen de Fátima, en la localidad de Lancha de Genil. Una patrulla de seguridad ciudadana recibió el aviso de la Sala CIMACC 091 para acudir al lugar donde, supuestamente, una persona había sufrido un fuerte accidente.

Los agentes llegaron hasta donde pudieron dejar el vehículo, cerca de la parroquia, y tuvieron que recorrer a pie y ascendiendo durante un kilómetro un carril por donde no podían acceder haciendo uso del coche.

Minutos después localizaron al herido, un varón de 51 años, que al parecer había golpeado su bicicleta con una roca, po lo que volcó y recibió un fuerte golpe. Esta persona se encontraba tumbada de cubito supino y sufría un fuerte dolor en la cadera que le impedía ponerse erguido.

Los agentes activaron el protocolo y rápidamente se vio aviso a bomberos y una ambulancia medicalizada. Tampoco el resto de servicios pudo acceder con ningún vehículo, por lo que entre todos tuvieron que coordinarse y, haciendo uno de una camilla de rescate, transportaron a pie por el sendero al herido hasta poder llegar a la ambulancia, la cual había estacionado también cercana a la parroquia. Esta persona fue posteriormente trasladada al hospital. Hasta cuatro Policías Nacionales participaron en el rescate.