Rescate de un ciclista en la Lancha de Cenes. Ideal

Rescatado un ciclista herido en le Lancha de Cenes

Se trata de un varón de 51 años que se encontraba tumbado y sin poder moverse, después de golpear su bicicleta con una piedra y sufrir una brusca caída

Ideal

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:27

La Policía Nacional ha asistido y rescatado a un ciclista que sufrió un accidente cerca de la parroquia de la Virgen de Fátima, en el ... barrio de Lancha de Genil. A la llegada de los agentes encontraron a esta persona tumbada y con fuertes dolores, que no era capaz de ponerse en pie por sus propios medios. Los agentes activaron un protocolo de rescate y colaboraron activamente con bomberos y los servicios sanitarios, realizando el traslado de esta persona en una camilla hasta poder llegar a la ambulancia que se encontraba aparcada junto a la parroquia.

