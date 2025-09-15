Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta Tras el golpe, la pierna de la mujer quedó debajo del vehículo

Camilo Álvarez Granada Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:14

Una mujer de avanzada edad ha sufrido un atropello este lunes a las 10.30 horas en la avenida de la Constitución, a la altura de la parada del autobús de La Caleta. Varios testigos han alertado al servicio de emergencias 112 de que una mujer había sido atropellada por un autobús urbano y se le había quedado una pierna atrapada bajo el vehículo.

El 112 ha movilizado de inmediato a los servicios sanitarios y a la Policía Local de Granada. A su llegada, los sanitarios han estabilizado a la mujer antes de trasladarla a un centro hospitalario.

Algunos testigos han señalado a IDEAL que se podía ver mucha sangre y que los gritos de dolor de la mujer eran desgarradores. Desde el servicio coordinador de emergencias han confirmado que la mujer presentaba heridas de consideración en una pierna.

El equipo de atestados de la Policía Local de Granada será el encargado de aclarar las causas de este suceso.