Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Atropello a una mujer en La Caleta este lunes. Ideal

Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta

Tras el golpe, la pierna de la mujer quedó debajo del vehículo

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:14

Una mujer de avanzada edad ha sufrido un atropello este lunes a las 10.30 horas en la avenida de la Constitución, a la altura de la parada del autobús de La Caleta. Varios testigos han alertado al servicio de emergencias 112 de que una mujer había sido atropellada por un autobús urbano y se le había quedado una pierna atrapada bajo el vehículo.

El 112 ha movilizado de inmediato a los servicios sanitarios y a la Policía Local de Granada. A su llegada, los sanitarios han estabilizado a la mujer antes de trasladarla a un centro hospitalario.

Algunos testigos han señalado a IDEAL que se podía ver mucha sangre y que los gritos de dolor de la mujer eran desgarradores. Desde el servicio coordinador de emergencias han confirmado que la mujer presentaba heridas de consideración en una pierna.

El equipo de atestados de la Policía Local de Granada será el encargado de aclarar las causas de este suceso.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  3. 3

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  4. 4

    El edificio comercial frente a Trauma dará paso a una promoción de 56 viviendas
  5. 5

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos
  6. 6

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  7. 7

    Muchas ganas pero poco talento
  8. 8

    25 coordinadores uniformados vigilarán Ganivet para mejorar la convivencia de bares y vecinos
  9. 9

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
  10. 10

    Un finde de goleadores exrojiblancos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta

Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta