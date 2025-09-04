Renueva tu bienestar: Plan de otoño en YO10 Sport Club

IDEAL Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:34 Compartir

El verano ha llegado a su fin y, con él, la llegada del 'inicio de curso' trae consigo una mezcla de sentimientos. Por un lado, la alegría de volver a la rutina, pero por otro, el peso de los excesos estivales y esos kilos de más que parecen querer quedarse. Para muchas, esta época es la oportunidad perfecta para resetear nuestra vida y comprometernos con un cambio hacia un estilo de vida más saludable. ¿Te sientes identificado? Entonces, ¡este plan es para ti!

En medio de tantas buenas intenciones, uno de los propósitos más comunes es cuidar nuestro cuerpo y hacer ejercicio. Afortunadamente, cada vez hay más opciones que no solo se centran en el entrenamiento físico, sino también en la relajación y el bienestar integral. Por eso, hoy te proponemos un viaje hacia la armonía perfecta que puedes comenzar desde ya: el pase individual diario para el Centro Deportivo YO10 Sport Club, a un precio exclusivo en Oferplan de IDEAL.

Un instante de bienestrar en el corazón de Granada

Ubicado en pleno centro granadino, YO10 Sport Club no es solo un gimnasio; es un centro wellness completo que combina fitness, spa, piscina y mucho más. En sus instalaciones, podrás disfrutar de una experiencia única que va más allá de la actividad física, invitándote a sumergirte en momentos de relajación total.

Imagina poder alternar un entrenamiento en el gimnasio con una sesión revitalizadora en el spa. La recientemente renovada zona de Spa de YO10 Sport Club te espera con todas las comodidades. Con su innovadora área de hidroterapia que incluye camas de agua, cascadas cervicales y jacuzzis específicos para cada grupo muscular, cada visita promete ser un deleite. Además, para quienes buscan un relax profundo, cuentan con sauna, baño turco y pileta de agua fría. Sin duda, el lugar ideal para desconectar del estrés diario y reconectar contigo misma.

¿Qué incluye este fantástico pase?

El pase individual diario te proporciona acceso completo a todas las instalaciones de fitness, actividades dirigidas, piscina de nado y la zona spa. Todo lo que necesitas para comenzar un nuevo capítulo de autocuidado en tu vida.

Recuerda que es obligatorio presentar el cupón impreso en el establecimiento. La edad mínima para disfrutar de estas instalaciones es de 16 años, asegurando así un espacio seguro para todos. Y si te preocupa el aparcamiento, ¡tenemos buenas noticias! El club ofrece parking gratuito para un máximo de 2 horas, facilitando así tu visita.

Dale un giro a tus rutinas y disfruta de cada momento

Este otoño, aprovecha la frescura de la nueva temporada para cuidar de ti misma. Permítete disfrutar del ejercicio, la relajación y la diversión en un mismo lugar. Con el pase individual diario de YO10 Sport Club, tu bienestar está al alcance de tu mano. No lo pienses más: este es el momento perfecto para iniciar un nuevo camino hacia una vida más equilibrada y saludable. Porque cuando cuidas de ti mismo, todo lo demás encaja.

