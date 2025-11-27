Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Protesta el domingo 16 de noviembre en las calles de Motril para exigir el desbloqueo de las negociaciones del convenio del manipulado. IDEAL

La renovación de diez grandes convenios anticipa un 2026 de tensión laboral en Granada

Sindicatos y patronal medirán fuerzas para pactar las condiciones salariales de más de 80.000 granadinos en sectores clave como la hostelería, el campo, el manipulado o el metal

Mercedes Navarrete

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:32

Comenta

La manifestación de los trabajadores del manipulado por las calles de Motril y la convocatoria de huelga general a partir del 5 de diciembre para ... exigir mejoras salariales en su nuevo convenio colectivo es tan solo un aperitivo del escenario laboral que se plantea a la vuelta de la esquina. La negociación colectiva afronta en 2026 uno de los ejercicios más intensos y desafiantes de los últimos años en Granada ya que patronal y sindicatos tendrán que medir sus fuerzas para negociar diez convenios sectoriales que protegen a más de 80.000 trabajadores de la provincia, según los datos recopilados del Registro de Convenios Colectivos y Planes de Igualdad de la Junta de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  2. 2 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  3. 3

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  4. 4 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  5. 5 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  6. 6

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  7. 7 La fecha en la que volverá a llover en Granada tras las heladas
  8. 8 El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia
  9. 9 Carrefour contrataca con una oferta en su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10 Dos detenidos en Granada por estafar y explotar laboralmente a extranjeros en situación irregular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La renovación de diez grandes convenios anticipa un 2026 de tensión laboral en Granada

La renovación de diez grandes convenios anticipa un 2026 de tensión laboral en Granada