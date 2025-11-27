La renovación de diez grandes convenios anticipa un 2026 de tensión laboral en Granada

La manifestación de los trabajadores del manipulado por las calles de Motril y la convocatoria de huelga general a partir del 5 de diciembre para ... exigir mejoras salariales en su nuevo convenio colectivo es tan solo un aperitivo del escenario laboral que se plantea a la vuelta de la esquina. La negociación colectiva afronta en 2026 uno de los ejercicios más intensos y desafiantes de los últimos años en Granada ya que patronal y sindicatos tendrán que medir sus fuerzas para negociar diez convenios sectoriales que protegen a más de 80.000 trabajadores de la provincia, según los datos recopilados del Registro de Convenios Colectivos y Planes de Igualdad de la Junta de Andalucía.

A los procedimientos de negociación iniciados en este año y que aún están abiertos –oficinas y despachos y el manipulado– se le sumarán en 2026 la renovación de convenios que cumplen su periodo de vigencia y que son especialmente relevantes en la provincia como el del campo, que rige las condiciones de más de 40.000 trabajadores o la hostelería, que protege a más de 25.000 profesionales y que es estratégico por su impacto en la economía granadina. La subida salarial es el gran escollo donde están ya chocando las negociaciones abiertas y que amenaza también con ser el punto más delicado de las pendientes.

El Incremento Salarial Ponderado alcanzado en este año 2025 por los convenios vigentes en la provincia es del 2,85%, todavía ligeramente por debajo de lo recogido en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en el que CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se comprometieron a nivel nacional a mejorar, como mínimo, un 3% los salarios para este ejercicio de acuerdo con la previsión de aumento del coste de la vida.

«Los beneficios empresariales siguen creciendo y toca avanzar hacia un reparto más justo» Clara Casternado Secretaria de Acción Sindical de CC OO

Pero no solo los sueldos y las subidas salariales serán puntos claves en las negociaciones, en las mesas se verán condiciones específicas de cada sector y otros asuntos transversales como el «cumplimiento real de la jornada», que CC OO considera una prioridad, «especialmente en aquellos sectores donde la infradeclaración de horas y la sobrecarga laboral se han convertido en prácticas estructurales». Las cláusulas para prevenir la siniestralidad laboral son también, para los sindicatos, una bandera de las negociaciones en un año especialmente alarmante por las trece muertes en el tajo que acumula la provincia, que a juicio de UGT y CC OO, exigen reforzar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Desde las organizaciones empresariales abordan «sin líneas rojas» y con el foco en aspectos como el creciente absentismo unas negociaciones en las que los sindicatos pretenden poner toda la carne en el asador para lograr «un reparto más justo y equilibrado de la riqueza».

«Los beneficios empresariales sigue creciendo y es imprescindible avanzar en un reparto más justo, pero no es fácil que los empresarios lo asuman. No queremos llegar a presiones pero a ver cómo avanzan las mesas de negociación. Hay sectores que se movilizan más, como el manipulado y otros más difíciles como el campo», valora la secretaria Acción Sindical CC OO Granada, Clara Casternado.

Huelga en el manipulado

Los sindicatos, de hecho acaban de convocar a la huelga general con la intención de parar los centros de producción, principalmente los grandes almacenes hortofrutícolas de la Costa durante seis jornadas, a partir de 5 de diciembre, para exigir el desbloqueo de las negociaciones que, por parte de la patronal, afrontan Cooperativas agroalimentarias y Ecohal. «Mientras no se produzca un acercamiento en materia retributiva y organizativa, el conflicto seguirá presente», advierten desde CC OO.

Otro sector donde también las negociaciones se suelen complicar es el de hostelería, donde el convenio está aún pendiente de denuncia. «Aquí hay que dar respuesta a una demanda histórica: el cumplimiento efectivo de la jornada laboral», advierte Casternado. Otro de los ejes centrales de las negociacion para CCOO será la regularización de la figura del fijo discontinuo, «mediante periodos mínimos de actividad y un sistema de llamamientos regulado, estable y transparente».

El convenio de oficinas y despachos es el más avanzado y si nada se tuerce se firmará este mismo año, mientras que en el del campo, aún pendiente de denuncia, el gran caballo de batalla de los sindicatos será situar los salarios por encima del SMI, «lo que constituye una necesidad estructural dada su precariedad crónica», según CC OO.