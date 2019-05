La web de Renfe no permite la reserva de viajes desde el 9 de junio Desde la empresa han informado de que se trata de un proceso programado para los reajustes horarios V.S.C. GRANADA Lunes, 6 mayo 2019, 14:45

A muchos ciudadanos que se disponían a reservar sus billetes de tren para sus vacaciones les ha sorprendido que en su búsqueda en la página de Renfe se han encontrado con un mensaje que informa de que el trayecto deseado no dispone de conexión directa. Según a empresa se trata de una reprogramación de horarios que se realiza de forma habitual cada año.

Además, han asegurado que se suele producir siempre en las mismas fechas y que esta actuación afecta a las reservas de Granada y de otras provincias. No obstante, han advertido que en los próximos días volverán a estar disponibles los billetes de tren para la época estival.

Reservar un billete de tren para los diferentes destinos y conexiones desde Granada es posible pero sólo hasta el 9 de junio de este año. A partir de esa fecha aparece el siguiente mensaje: «Para el trayecto solicitado no existe conexión directa o este tren no circula en la fecha solicitada, a continuación le facilitamos otras opciones de búsqueda». Este mensaje es el habitual en búsquedas entre ciudades que no están conectadas. Sin embargo, desde esta mañana esta comunicación aparece en otros trayectos que si están unidos por el tren de forma habitual si se buscan a partir del 9 de junio.

Fuentes de Renfe, han insistido en que se trata de una suspensión temporal y programada y que la web estará operativa en próximos días.