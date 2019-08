Alfredo Aguilar

«Camino hacia la igualdad»

A Alicia la palabra lucha no le gusta, «prefiero usar camino hacia la igualdad. Creo que estamos avanzando en ese camino, pero no lo suficiente. Una sociedad igualitaria no puede permitir la existencia de cualquier tipo de violencia machista». Su madre piensa igual:«Me parece lamentable que tengamos que seguir hablando de este tema. En mi escuela primaria estábamos niños y niñas separadas, una maestra y un maestro. De ahí a la situación actual. Hemos avanzado mucho pero llevamos años perdiendo energías en reconquistar unos derechos que nos corresponden como seres humanos que somos y que al ser humano hombre la sociedad patriarcal se los ha permitido sin discusión. Mismos derechos, mismos salarios, mismas oportunidades, cuidar lo mismo… nos está costando la vida… Más de mil vidas desde 2003».