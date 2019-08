«nuestra relación es especial, Somos una»

1

María no para este verano. Tras pasar el mes de julio por el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, anda –nunca mejor dicho–, recorriendo Europa de competición en competición y preparándose para el comienzo de la nueva temporada, en la que contará una vez más con el apoyo de su madre. Una madre, Francisca, con la que tiene una relación «como hija con su madre y viceversa», explica. «Como es joven nos pilla fácilmente a mi hermano y a mí», añade. Francisca responde con la misma idea:«La relación con mi hija es especial porque la tuve con 16 años, así que somos una, con el mismo carácter, aunque totalmente diferentes». De hecho, María afirma que «madre no hay más que una, porque mi madre es la mejor, y aunque tenga defectos, como todas las personas, es mi madre, y siempre quiere lo mejor para mí y mi hermano y para toda mi familia. Francisca opina de igual forma, y añade un dato de su biografía que hace entender su pensamiento con más fuerza:«Es verdad, madre solo hay una e intento hacer todo lo posible para disfrutar al máximo de mi hija, porque yo me quedé sin madre muy joven».