Los números 16 y 18 de la céntrica calle. Pepe Marín

Rehabilitan un edificio de San Juan de Dios para construir seis viviendas turísticas

Las máquinas trabajan desde hace unos días en el inmueble vacío de los números 16 y 18 de esta vía, un inmueble que estaba muy deteriorado desde hace tiempo

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:46

Desde hace unos días, la maquinaria vacía el interior de un edificio de la calle San Juan de Dios. Se trata del que está ubicado ... en los números 16 y 18 de esta vía, que desde hace tiempo presentaba aspecto de abandonado. En 2007 pidió una licencia para rehabilitación que renovó en 2021, pero ahora han arrancado los trabajos. En la puerta del bloque, hay un contenedor en el que se va depositando el cascajo que sacan del interior. Por la puerta abierta, se puede observar un espacio derruido y apuntalado.

