Rehabilitan un edificio de San Juan de Dios para construir seis viviendas turísticas

Desde hace unos días, la maquinaria vacía el interior de un edificio de la calle San Juan de Dios. Se trata del que está ubicado ... en los números 16 y 18 de esta vía, que desde hace tiempo presentaba aspecto de abandonado. En 2007 pidió una licencia para rehabilitación que renovó en 2021, pero ahora han arrancado los trabajos. En la puerta del bloque, hay un contenedor en el que se va depositando el cascajo que sacan del interior. Por la puerta abierta, se puede observar un espacio derruido y apuntalado.

¿Qué se va a construir en este espacio? En un árbol frente al edificio, hay un papel colocado con la licencia para obras. En el asunto de la solicitud se puede leer: «Se adjunta comunicación previa de vallado de obra. Reforma para cambio de uso de edificios para seis apartamentos turísticos en San Juan de Dios número 16 y 18». Así, en el espacio se levantarán nuevos pisos destinados a alojar a los visitantes que llegan a la ciudad.

El estudio de arquitectura ARQVI será el encargado de la rehabilitación. Explican que se trata de una actuación «técnicamente compleja» por el estado de conservación y la tipología constructiva propia de la época en la que se levantó el inmueble a base de muros de carga, pilastras y entramados de madera. Señalan, asimismo, que la rehabilitación mantendrá los elementos de fachada protegidos con catalogación B y recuperará la disposición original de huecos desvirtuados por las adaptaciones que los edificios han sufrido a lo largo de los años, sobre todo a nivel de planta baja.

Los arquitectos indican que los edificios habían estado muchos años abandonados por inconvenientes económicos y presentaban «patologías propias de la falta de uso y mantenimiento», pero ahora por fin podrán ser rehabilitados. Se hará en base a la normativa municipal y autonómica de cultura y se logrará así poner en valor ambos edificios «para seguir conservando la ciudad histórica».

Fachada protegida

Aunque la demolición de la actual estructura, para hacer un nuevo edificio desde cero habría sido menos costoso, la protección del inmueble hace que sea necesario mantener el aspecto actual, respetando los elementos de la fachada, Los seis balcones que dan a la calle San Juan de Dios, serán los mismos que darán lugar ahora a seis apartamentos completamente renovados.

Para la construcción del edificio el estudio de arquitectos ha utilizado tecnología 3D, elaborando un 'gemelo digital' del edificio en el estado inicial y en el reformado, con el que trabajan durante todo el proceso.

Según los datos públicos del Catastro, el número 18 de la vía tiene como uso principal el residencial y cuenta con una superficie de 158 metros cuadrados. Fue construido en 1940 y tiene registradas 4 viviendas, todas de tamaño pequeño, y un espacio comercial. Dos de estas casas, según catastro, tendrían 41 metros cuadrados, una 21 y otra solo 13. En cuanto al local, que fue reformado en 1980, cuenta con una superficie de 42 metros cuadrados. El número 16 tiene, sin embargo, tiene uso de ocio y hostelería. Según se precisa en el registro, hay cuatro espacios de uso hotelero, con superficies de 58, 54, 29 y 28 metros cuadrados. Además, hay también una zona comercial de 30 metros cuadrados.

No obstante, ahora el edificio quedará adaptado para contar con seis viviendas.

De momento, lo único que puede observarse desde la calle son los trabajos que se están realizando desescombrando el interior del edificio, cuyo interior, por lo que se observa desde la puerta está muy deteriorado. Da la sensación, por la evolución, de que se están tirando el interior del edificio, pero se respetará la fachada. No obstante, los datos del catastro no indican que se trate de un inmueble protegido.

Habrá que ver en los próximos meses, cuando vaya avanzando la construcción, cómo se transforma el aspecto exterior de este inmueble que tomará una nueva vida después de muchos años cerrado.